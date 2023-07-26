台中果菜市場攤商們提出4項主張，包括請市府徵收批發市場預定地，讓設施更加完善；與中信公司協商暫緩拆除部分市場建築；暫緩執行7月31日對租用土地區隔之圍欄，方便廠商進出卸貨；爭取停車優惠。（張亦惠攝）

台中果菜市場第3、4停車場過去20多年由台中果菜運銷公司承租私有土地，供攤商大車停車，後來發現違反法令，7月31日租約到期後不再續租。（張亦惠攝）

台中果菜市場第3、4停車場過去20多年由台中果菜運銷公司承租私有土地，供攤商大車停車，後來發現違反法令，7月31日租約到期後不再續租，引發攤商反彈。攤商訴求，市府應徵收土地提供市場使用，讓市場規模更大、設施更完善，攤商也願意使用者付費。台中果菜運銷公司董事長莊乃慧表示，樂見其成，但徵收金額約需18億元，有一定難度。

果菜市場攤商找市議員賴順仁、黃健豪、立委參選人廖偉翔陳情，今天在果菜市場抗議，攤商們提出4項主張，包括請市府徵收批發市場預定地，讓設施更加完善；與中信公司協商暫緩拆除部分市場建築；暫緩執行7月31日對租用土地區隔之圍欄，方便廠商進出卸貨；爭取停車優惠。

台中青果商公會理事長王耀寬說，公司只拿出公文說不能租用私人土地，但攤商已使用該塊土地20多年，應協助協調、整合，若公司不能承租是否能由公會承租？應有解套辦法，而非放任攤商自生自滅。

莊乃慧說，台中果菜批發市場是「市114」市場用地，總面積約 6.1公頃，現使用基地面積僅約4.2公頃，未徵收土地面積約為1.9 公頃，所需徵收土地費用龐大，若能徵收公司樂觀其成。

莊乃慧說，私有土地租約到期就不續租是因法令有明確規定，目前該私人土地多是停放攤商大貨車，但大多數的批發市場貨車進場下貨後就離開，幾乎沒有下貨後還能停在批發市場內的，另動線部分，市場南側私有土地有通道可通行，從港尾子溪旁道路、港尾溪街連接至中清路，攤商裝卸、通行應沒問題。

至於拆莊市場南側部分建築，莊乃慧解釋，因中信公司占用台中果菜批發市場用地約955坪，市場B棟分貨棚局部及通路則占用到中信公司土地，土地管理單位市府決議，土地交換使用契約期滿後不得續約，今年2月已期滿，展延1年緩衝。