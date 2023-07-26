蟬聯滿意度冠軍 翁章梁感謝鄉親 會繼續「照起工」

全台22縣市的最新施政成績單出爐！艾普羅民調公司針對台灣22縣市進行電訪民調，嘉義縣長翁章梁是唯一蟬聯滿意度冠軍的首長，施政滿意度更高居全台第一，交通狀況連4年衛冕金獎，各面向也涵蓋8項銀獎，表現亮眼，今因下鄉了解防颱準備未出席頒獎的翁章梁，事後感謝鄉親的鼓勵、容忍和期許，強調縣府團隊會繼續努力，按步就班「照起工」，在農工大縣基礎下，讓嘉義縣的轉型可以成功。

台灣世界新聞傳播協會今公布今年度縣市施政滿意度調查結果，並在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，縣府指出，這項調查是一年一次的全國性大規模民調，今年邁入第5屆，除調查縣市長施政滿意度，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」與「幸福感」共11個面向。

調查結果出爐，嘉義縣今年收穫2金8銀，除交通狀況連4年鍍金，後疫情時代積極拓展觀光及推廣藝文活動，首度囊括觀光、藝術及幸福感銀獎，其餘表現穩定，治安、經濟、環保、醫衛和社福維持銀獎，今頒獎典禮，由副縣長劉培東代表翁縣長接下榮耀。

「肯定越多，責任越大！」翁章梁感謝鄉親的鼓勵、包容及期許，讓施政滿意度持續蟬聯第一，在農工大縣的基礎上我們「照起工」，會一步一步持續勇敢轉型。