為了應對高通膨，英國自2021年底以來，已經升息13次。受訪的經濟學家較幾周前更為鷹派，並且對於年底最終利率來到5.75%有著勢均力敵的分岐看法。

英國央行在近期招到投資人批評，認為溝通不夠明確。英國央行在六月將利率調升50基點，讓外界感到驚訝，當時市場迅速將最終利率重新定價並拉高到6.50%。

但是隨後通膨的降溫快於預期，交易員又縮小了對升息的押注。市場和經濟學家目前普遍地認為，八月會有小幅升息，最終利率會在5.75%。

在7月19日至24日的調查中顯示，在62名經濟學家當中，有42人佔近70%，他們預計英國央行將在8月3日將銀行利率上調25基點，來到5.25%；而只有20人預計將大幅加息50基點。

摩根大通的Bruce Kasman說，英國央行還有更多工作要做，但是令人意外的通膨降溫，讓人們更有信心，央行在八月將回復到25基點的升息。

在八月的升息過後，多數受訪者認為，預計九月將升息25基點；但是分析師對於第四季是否還會升息25基點，有著接近五五波的分歧意見。

位於中位數的受訪者認為，利率峰值會在5.75%；但是仍有接近半數的29位受訪者認為，利率應該在5.50%觸頂。此前在6月14日的調查當中，調查的共識認為利率將在5.00%見頂。

調查還發現，英國經濟今年預計成長0.2%，明年成長0.7%。而多數經濟學家預測，今年底會出現衰退。

預計通膨率會持穩，今年全年平均為7.4%，明年會來到2.9%，2025年則回復到正常目標的2.0%。

另外大多數經濟學家說，未來幾個月，工資上漲將是核心通膨最頑固和主要的推升因素。