人人都有穿衣自由，一名女網友分享，她穿著寬鬆上衣與短褲出門，男友看到竟說「欠X」，認為「下身失蹤」的打扮容易讓人誤會是隨便的女生，讓原PO聽了超不爽，認為男友的說法超級沒禮貌，而且靠穿著就斷定一個人是否隨便也很荒謬。貼文引起網友討論，不少人認同原PO看法，直呼男友的反應超沒水準。

一名女網友在Dcard上發文分享，某天她穿著一件寬鬆的上衣以及一件短褲出門，也就是俗稱的「下身失蹤」的穿著，結果男友看到後竟批評她的打扮「欠X」，認為她的褲子短到很暴露，容易被人誤會是隨便的女生，讓她當場暴怒。

女網友表示，她認為每個人都有穿衣自由，而且天氣很熱，很多人都這樣穿，怎麼到她這裡就不行了，而且怎能從一個人的穿著打扮就斷定這個人到底隨不隨便。

女網友指出，她和男友為了此事吵得不可開交，她認為自己的穿著不算暴露，但是男友卻認為這樣的打扮，就是會讓男生看了有「這個女生很隨便」的想法。此外，她認為如果不滿意她的穿著，可以好好說話，直接說是不是「欠X」，對任何一個女生來說都超級沒有禮貌，而男友卻死不認錯。

貼文引起網友討論，「我覺得會講出這種話的男性打從心底不尊重女性」、你男友用詞非常粗俗沒禮貌」、「我男友也會這樣，然後他就變前男友了，有夠沒水準！」另有網友認為，下身失蹤的打扮，其實就有點讓人誤以為是沒穿褲子，也許男友是真的不喜歡這種打扮，但不管怎樣都不該用「欠X」形容任何人，太沒禮貌了。