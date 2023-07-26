烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）今天表示，除了特殊設備外，烏克蘭的盟國承諾撥款2.44億美元，以援助烏克蘭人道主義掃雷需求。

路透社報導，兼任經濟部長的思維里登科在政府網站發表聲明說：「我們的工作不僅是在每寸國土上掃雷以拯救人民生命，也要加速這個過程。」

俄羅斯去年上半年暫停對烏克蘭的全面入侵，並把部隊轉往烏東後，在大片土地上留下大量地雷。

美國國務院去年12月初估計，烏克蘭約有16萬平方公里土地需要檢查是否有爆裂物風險，幾乎是德國面積的一半。

根據聯合國的說法，人道主義掃雷是指清理「土地，好讓平民能在沒有爆炸危險的威脅下返回家園和日常生活」。

思維里登科表示，烏克蘭將在今年年底前收到克羅埃西亞DOK-ING工程公司提供的10台掃雷機器，以及瑞士Global Clearance Solutions公司提供的另外10台掃雷機器。