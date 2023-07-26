台中市某高中疑似校園霸凌事件，教育局日前退回校方調查報告，要求重啟調查，前學務主任因停滿聘3個月已復職，引發爭議。校方26日召開會議，決定再停聘1個月，希望趕在暑假前完成整個案件重新調查。

台中市教育局指出，這起疑校園霸凌事件，學校今年6月26日函報調查報告至教育局，教育局審閱後仍有若干外界關注事證及疑點有待釐清，為求調查完整性以釐清真相，7月4日退請學校重啟調查，並要求以最快速度完成調查並對外說明。

其中，之前被停聘3個月的前學務主任，於6月底停聘期滿後復聘，昨引發家長及人本教育基金會質疑；教育局則重申相關被調查人員在調查期間不應復職。

該所高中今天召開會議討論前學務主任停聘事宜，決定再停聘1個月。校方表示， 前學務主任6月底期滿後復聘，因正值暑假期間，目前並未到校授課，希望能趕在暑假結束前，釐清霸凌案相關事證及疑點，將該案做一個了結，到時相關人員該如何懲處，會再依規定辦理懲處。

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