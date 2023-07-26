橫山一戶民宅屋主堆積大量衣物及垃圾不願清理，橫山區社福中心經溝通後共同整理。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣橫山鄉1戶弱勢戶家中從1樓到2樓囤積超過上千件的衣服及垃圾，走道堆滿雜物通行不易，因家中陸續有幼兒出生，為讓家裡成為適合照顧幼兒的環境，橫山區社福中心的社工經過多次溝通，終於成功說服該戶家人一起清理囤積物，並成功清出60餘袋垃圾，讓長年髒亂的環境恢復整潔。

經橫山區社福中心了解，家中的囤積物大部分是別人捐贈的，因疏於整理，隨意堆置在家中角落，導致通道都被塞住，這樣的狀況已經持續好多年，但因家中有兩名幼兒相繼出生，社工擔心這樣的環境容易孳生病媒蚊及跳蚤，不利於照顧幼兒，更擔心引發火災，危害社區安全。

為了讓他們願意主動清理居住環境，社工鍥而不捨持續溝通，理解該戶不願意清理雜物，主要是認為許多雜物都可資源回收，還有利用價值或是可到回收站換錢，因此社工對症下藥，連結民間善心資源，交換家中堆積的全部雜物，並約定好在7月底前清除乾淨。

橫山區社福中心指出，因約定的期限快到了，但發現清掃進度緩慢，因此在7月的最後1周，社福中心直接派出4名男社工及實習生，到該戶家中協助打掃。特別感謝清理過程中橫山鄉公所大力協助支援清運，及新興村長吳泳河的協助，經過兩天的整理，總共清出60餘袋垃圾，並且約定好要持續保持家中清潔，給孩子一個整潔安全的成長環境。