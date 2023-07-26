基隆市政府工務處下水道科派員會勘，了解受損情形。工務處表示，會先將壁體破損處以水溝溝牆施作補強，再針對坍方處回填，以免致災。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

市議員施偉政指出，地基掏空的裂縫已經大到可以塞入手機。（基隆市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

當地居民楊先生（左）表示，坍方處是民宅後方防火巷，因近日經過此處卻不慎踩空，才驚覺原來居住之地面已坍方如此嚴重。（徐佑昇攝）

坍方處為中山區西定路與新西街交叉口，圖左民宅後方的排水溝。（徐佑昇攝）

中度颱風杜蘇芮來襲，基隆各地紛紛出現間歇性強降雨。位於基隆市中山區西定路的民宅，其後方排水溝於25日出現地基掏空情形，部分地面已塌陷，相當危險。市議員施偉政表示，坍方處緊鄰6層樓的民宅，若再不處理恐怕後果不堪設想。基市府工務處會勘表示，會先將壁體破損處以水溝溝牆施作補強，再針對坍方處進行回填，避免擴大致災。

強降雨襲基隆驚傳地基掏空 議員憂緊鄰民宅恐釀災

施偉政表示，25日經民眾通報反映，在西定路高架橋的福安宮旁民宅已出現地基掏空現象，肉眼可清楚看出溝壁破損，下陷明顯，又適逢杜蘇芮颱風來襲，在強大豪雨沖刷下，恐嚴重威脅周遭居民安全。而施也即刻通報基隆市政府工務處於26日上午11時30分辦理緊急會勘。

工務處下水道科經會勘後表示，依據現場情況觀察，會先就壁體破損之坍方處將水溝溝牆施作補強，再針對坍方處進行回填應變作業，避免掏空損害擴大致災。

施偉政擔憂，由於水溝等相關設施平常是歸民政處轄下各區公所管理，但區公所也反映相關維護經費有限，就此個案來說，恐怕還有預算無法支應的情形。

施建議，因為基隆山坡地林立，相關基礎設施在災前與災後的維護至關重要，希望市府未來在編列預算上，針對類似的情形能夠增編緊急應變預算，重視極端氣候所帶來的影響，事先就預防災害擴大，也能維護居民生命財產之安全。

當地居民楊先生表示，坍方處是民宅後方防火巷，因近日經過此處卻不慎踩空，才驚覺原來居住之地面已坍方如此嚴重，所以緊急通知議員協助，也希望市府有關單位能夠慎重協助處理。

楊先生補充，當初房子在建造時，可能就有排水設計不良問題，並懷疑此沖刷導致的掏空現象並非近期才產生，也希望市府可以多幫忙，檢視問題並改善，讓居民安心。