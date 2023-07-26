現代人不婚主義多，打算單身過一輩子，一名網友表示，最近一名單身且決定不婚的男性朋友想辦一人婚禮，接受祝福並藉此將以前包給朋友的紅包回收，讓網友好奇有多少人願意參加，貼文PO出後引起討論，大部分人覺得合理，「收過紅包就去還錢啊」。

原PO在PTT提到，最近單身主義的朋友說已經決定不婚了，想辦一個人的婚禮，跟自己結婚，然後自己拍婚紗、收紅包，跟一般結婚儀式一樣舉行婚宴，希望辦婚禮讓朋友給他祝福、包紅包還給他，因為他以前包出去很多，想收回來。讓原PO好奇，如果朋友真的辦一人婚禮，流程都有，還有喜宴，大家會願意去參加嗎？

貼文曝光後網友看法不一，有人不認同，「笑死，斂財哦」、「萬一他之後結婚了，是不是還要再包一次」、「一個人的婚紗還好，但一個人的婚禮覺得場面會很尷尬」。

但多數人都贊成這個作法，認為很合理，「有收過人家紅包就會參加啊！」、「人家當初有包，還對方合理」、「可以理解紅包收不回來很不甘心」、「很奇怪兩個人就不是斂財，一個人就叫斂財，根本歧視單身」、「如果辦成有趣的派對，何樂而不為」、「合理啊，人不是互相的嗎？你收人家紅包時本來就應該知道是要回送的吧」。