「話題女王」嚴淑明時隔6年再度來台，宣傳推出新單曲〈一個人的黎明〉，26日舉行新歌記者會。將50歲的她，感情世界備受關注，今日大方認愛已秘婚，「現在非常幸福」，她老公是圈外人，至於老公身分？她僅說，他非常成熟，「是圈外人，他已經退休了，我也不太多講自己的私生活，因為他不是圈內人，不想影響、干涉他們生活，他只是個普通退休商人。」

嚴淑明時隔6年再度來台，26日舉行新歌記者會。（陳俊吉攝）

她與老公已交往5年，感情甜蜜，但老公這次沒有一起來台灣，因為他在香港照顧他的年邁父親。她分享，當年老公在義大利威尼斯向她浪漫求婚，她當下激動淚崩，老公也跟抱著她一起哭，氣氛動人。

一談到老公，她感動說，「這幾年遇到他是最幸福時候，他很包容我，我們以前是完全不同世界，他進入我的世界，很愛護我、支持我。」向來熱愛小孩的她，卻沒打算要生小孩，專心繼續工作、陪伴老公及家人，更透露，外界都以為她是個性大膽、奔放的形象，但她個性是傳統型，從沒與另一半同居過，一開始決定與老公住在一起，心情緊張，不過體驗同居生活後，十分不錯，「沒想到我是個很及格女人，可以把他照顧好，也做自己事情。」