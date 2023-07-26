中壢3故事館推文化體驗遊程28日起開放報名。(文化局提供／呂筱蟬桃園傳真)

中壢城市故事館群自第一間城市故事館「中平路故事館」於2015年修復完成啟用後，陸續於2018年及2019年新增「壢小故事森林」與「壢景町」，藉由不同的館舍定位，深度連結地方文化，今年因應暑假及世界客家博覽會特別推出2條不同的文化體驗路線，於7月28日起至9月22日舉辦9場文化主題遊程，即日起開放報名。

桃園市文化局長邱正生表示，中壢因開發較早，且自桃園機場興建啟用後，不斷吸引外來人口定居，不僅擁有豐富的人文歷史底蘊，也是多元文化的代表城市，此次特別於暑假及世界客家博覽會期間規劃「澗仔壢人文時光機」及「踏查中壢多元文化特色」2條主題路線，自7月28日起至9月22日，每週五辦理一場次，共計9場的遊程體驗，邀請市民深度品味中壢之美。

「澗仔壢人文時光機」安排走讀中壢街區、探訪老店，並搭配壢小故事森林的種籽吊飾DIY課程，帶領參與者深度了解「澗仔壢」文化歷史，以及中壢3座文化館舍的魅力。

「踏查中壢多元文化特色」以異國文化為題，走讀中壢3座日式宿舍館舍外，也安排街區東南亞雜貨商鋪探店、以及越南美食體驗，享用餐點同時由桃園市越配權益促進會深度講解越南文化，另外還有東南亞特色飲料DIY，帶領參與者以最完美的比例調和出最道地的飲品，感受豐富多元的異國文化。

邱正生也表示，此次遊程市價為750元，為鼓勵大眾參與，僅需部分負擔300元，即可參與，還可免費獲得精美紀念品每人1份，活動簡章及報名可參閱(https://reurl.cc/b9xeZr)或洽桃園市文化局官網(https

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