【全程字幕】監委要查北流未結款！柯文哲喊我蓋我負責 蔣萬安研議「這樣處理」 @ChinaTimes ​

台北流行音樂中心於前台北市長柯文哲任內新增1.9億元工程款未付清，導致每月衍生80萬元利息。民進黨台北市議員簡舒培批評，追根究底為柯文哲工程管理能力不彰，且柯去年6月為規避議會咎責，不編列預算，因此留下的爛攤子，市民被迫買單千萬利息。

簡舒培指出，柯文哲於台北市長任期內完工的台北流行音樂中心，尚有2筆工程款未結清，共計1.9億，每月要支付高達80萬元的利息，至今光利息就要付1072萬，全部都由台北市民買單。監察院將主動進行調查，對此表示樂觀其成，事實真相必須釐清，找出是非對錯。

她說明，1.9億元包含專案管理技術服務，廠商因增加工項及工程管理不當造成工期延長，要求市府追加給付服務費進行調解，在2022年4月19日調解成立，確定市府要給付廠商服務費為3545萬872元。如未立即給付，延遲利息按年息5％計算，每月約14萬7712元。利息從2022年4月20日起算，至今已過15個月，需付利息為221萬5680元。

她解釋，另有規劃設計及監造技術服務，廠商因工程管理不當造成工期延長，要求市府追加給付服務費進行調解，在2022年6月13日調解成立，確定市府要給付廠商服務費為1億5707萬5238元。如未立即給付，延遲利息按年息5％計算，每月約65萬4481元。利息從2022年6月14日起算，至今已過13個月，需付利息為850萬8253元。

簡舒培質疑，柯文哲工程管理能力不彰，北流興建才需要增加工項與延長工期，因而衍生1.9億的龐大賠償經費，且柯市府在去年4月跟6月就已經和廠商完成協調，若真如柯文哲所說，款項不管是由台北市府或是中央付都沒差，為何柯文哲去年不把案子送議會審查爭取預算，支付給廠商，導致協調至今，台北市民要多付1000多萬的利息？

她批評，柯文哲現在推說政府要解決問題，不是製造問題。但去年6月的柯文哲為逃避議會究責，不願把案子送議會爭取預算，根本就在製造問題。台北市民被迫買單千萬利息，就是柯文哲留下的爛攤子。