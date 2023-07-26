憲兵進入台北車站內掃蕩敵特攻。（軍聞社提供）

夜戰，為憲兵訓練重點科目，無論是想定敵軍犯台，或施行斬首行動，多半選擇夜間進行。今天是漢光演習第3天，深夜二時，憲兵211指揮部，進行台北車站安全防護實兵演練，驗證設施防護指管通聯機制、情報傳遞、民眾疏散、反制敵特攻及爆裂物處置等課目，展現軍民聯合及民防系統在籍化之應變能力。憲指部指揮官周廣齊前往視導，美方也現身火車站觀看。

根據軍聞社報導，深夜時分，台北車站模擬敵軍偽裝旅客進入臺北車站內，意圖控領車站，並劫持大批民眾。由憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。

周廣齊表示，平時應落實與地方政府協調聯繫，持續戰場經營工作，共同維護國家安全，並透過戰綜、動員、災防三大會報機制，達到全民防衛之目標。

此次演練，由台北市政府警察局、消防局、刑事警察特勤中隊、捷運警察隊、民防大隊、臺北市後備指揮部與鐵路警察局、刑事警察局等單位共同參演。

另為強化重要聯外道路防務，憲兵202指揮部昨深夜配合漢光演習，模擬敵軍自淡水河口突入，進行萬板大橋阻絕與守備演練，並在萬華車站開設指揮所，驗證淡水河、新店溪所經之處約9座橋梁檢管程序，確保政經中樞安全。