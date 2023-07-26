受到杜蘇芮颱風及外圍環流影響，台東縣金峰鄉新興村強降雨不斷，左側山頭土壤含水量飽合，且加上該村位於紅色土石流警戒區，恐有土石流災害發生，下午3點將進行預防性撤村，預計撤離約400人，其中200多人安置於國小及活動中心，其餘依親。
金峰鄉長蔣爭光表示，規畫介達國小、大王國小、大王國中及老人會館等4處作為臨時避難收容所，皆提供浴廁設施，分配收容方式以家族為單位，目前撤離村民中無重症患者。
受到杜蘇芮颱風及外圍環流影響，台東縣金峰鄉新興村強降雨不斷，左側山頭土壤含水量飽合，且加上該村位於紅色土石流警戒區，恐有土石流災害發生，下午3點將進行預防性撤村，預計撤離約400人，其中200多人安置於國小及活動中心，其餘依親。
金峰鄉長蔣爭光表示，規畫介達國小、大王國小、大王國中及老人會館等4處作為臨時避難收容所，皆提供浴廁設施，分配收容方式以家族為單位，目前撤離村民中無重症患者。
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