一名50多歲男子因腎衰竭，飲食必須限鉀、限磷、限蛋白質、限鈉，尤以蛋白質限制最為重要，因此其日常飲食須以澱粉取代蛋白質。然而，男子經過衛教指導、使用利尿劑後仍全身水腫，經細問其飲食後才知，男子為了以澱粉取代蛋白質，每餐都吃高鈉的麵線2碗，導致體內聚積太多鈉、引發嚴重水腫。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，腎衰竭患者的飲食控制相當嚴格，必須限蛋白質、限鉀、限磷、限鈉，尤其腎功能不佳者無法排出蛋白質代謝產生的含氮廢物，以致於過多含氮廢物堆積於血液中、引發尿毒症等中毒現象，因此腎病患者要減少蛋白質的攝取。為了維持日常熱量所需，就須以澱粉取代蛋白質。

江守山表示，上述男子已遵循「少吃蛋白質、多吃澱粉」的衛教，但始終全身水腫，就算使用利尿劑仍無法有效消除水腫。經詢問才知，男子每餐都吃兩碗麵線來取代蛋白質。

麵線是高含鈉量的食物，此因麵線製作需的麵團必須經過反覆拉長的步驟，才能又細又長；而麵團的延展性和鹽巴有關，鹽可穩定麵團中的「麵筋」蛋白質的結構強度、大幅提高延展性，使麵線不易斷裂。因此，麵線製作者必須加入大量的鹽，使得麵線的鈉含量非常高。

江守山並提醒，民眾胃痛時服用的胃散，也含有大量的鈉。因為胃散主要為碳酸氫鈉，一克的胃散就含有809毫克的碳酸氫鈉，亦即有400多毫克的鈉，只要多吃幾克的胃散，單日的鈉攝取量就超過每日建議量2400毫克，「因此民眾服用胃散時，務必留意是否因此攝取過量的鈉。」