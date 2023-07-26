國防部「漢光39號」實兵演習，今年罕見的在萬板大橋進行台北市聯外橋樑阻絕、守備演練，由於軍方已超過25年沒有對進行聯外橋樑守備進行任何演習，昨晚模擬敵軍特攻部隊意圖由此處進犯中樞，由憲兵及萬華分局部署防禦工事，防範敵軍奪取橋樑後進犯中樞。

憲兵332營官兵，設置沙包等防禦工事，配合萬華分局臨檢車輛，阻絕敵方特攻部隊入侵中樞。(軍聞社提供)

國防部選中萬板大橋原因，主要為此處為連接萬華與板橋重要交通要道，萬華到總統府、立法院及行政院、台北車站等中樞要地距離僅10餘分鐘車程，因此列為重要守備設施。

昨夜演習並未真正阻絕車道，而是在河濱停車場演練，由憲兵202指揮部332營官兵，設置沙包等防禦工事，配合萬華分局臨檢車輛，但遭到敵方特攻部隊強行闖越檢查哨，憲兵隨即請求兵力支援，雙方進行攻防駁火，最終殲滅敵軍。

除了萬板大橋，憲指部也在日前演練大直橋封橋演練，假想共軍利用空降奪取松山機場，再從大直橋直攻國防部及我方戰時政經指揮中心衡山指揮所，據了解，最壞的想定，若我方如無法遭突圍，將直接炸斷大直橋。