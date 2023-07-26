女星玉兔（鄭如吟）過去曾參加《我愛黑澀會》受到關注，去年她與導演男友Howard結婚，育有1子；日前她在節目上透露，自己與婆婆相處時所遇到的問題，雖老公在婚前就有提醒婆婆不好相處，怎料婆婆竟連洗幾件內褲都要管，讓她相當崩潰。

玉兔日前在節目《11點熱吵店》透露，老公在交往初期曾告訴她：「我媽媽已經趕走我3個女朋友」而她一開始也有將禮數做足，送禮物也會遵照對方喜好，怎料第三次去對方家時，婆婆竟開始使喚她做家事，本想說這些都可以忍，直到婆婆說「玉兔外面窗戶很髒，妳爬出去窗戶，去洗窗戶」讓她當場傻眼，因為家裡在六樓爬出去其實相當危險，但婆婆竟回「可以啦，以前我們家有菲傭的時候，我都叫菲傭出去外面」，讓她忍不住心想「所以我是菲傭嗎」，而這些事情都發生在老公不在的時候。

除此之外，婆婆還會干涉她的生活習慣，玉兔表示，自己每天都會更換內褲，但不會每天洗，所以婆婆經常拿這點碎念，還會帶老公去陽台看有幾件內褲「你看你老婆，今天洗了5件內褲，她會數我洗了幾件內褲」讓玉兔受不了搬出去住，之後是婆婆求情下才又搬回來，不過某次婆婆喝醉後竟又說：「我知道妳從小爸媽離婚，所以妳不知道每天要洗內褲」讓玉兔聽完後直接躲在廁所大哭。

另外，玉兔表示，自己生完小孩有產後憂鬱症，婆婆那時還抱著小孩說「你的眼睛怎麼這麼小？你爸爸眼睛很大」、「你的鼻子怎麼那麼扁？你爸爸鼻子很挺，你是像誰？」等話，讓她非常受傷。

影片嵌入自《11點熱吵店》YouTube

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