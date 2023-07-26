桃園地檢署去年偵破海峽電信公司與詐騙集團共謀販售電信門號，創二類電信業者與詐團共謀首例，國家通訊傳播委員會（NCC）今日做出裁處，僅輕罰30萬元，不只提供海峽電信門號的中華電信，則未做懲處，罰款金額更遠低於募資預售紅魔8 Pro電競手機及台灣之星未落實該第三人身分查核的罰款均逾百萬，各界譁然。

NCC發言人翁柏宗表示，海峽電信因未落實用戶資料查核作業，已要求中華電信收回未使用門號，其二類執照到5月26日就到期，之後沒有向NCC重新登記，所以現在身分是「中華電信的企業客戶」，考量二類電信應有自行的查核機制，所以沒有開罰中華電信，至於海峽電信的懲處「事證到哪裡，就辦到哪裡」。

有趣的是，伊瑪格科技有限公司於網路募資平臺flyingV募資預售「紅魔8 Pro電競手機」，也在今日遭NCC處罰，伊瑪格及謝姓負責人共裁130萬元，並命該公司於文到一個月內提出改正計畫，倘屆期不改正可連續裁處，遭疑罰得比詐騙還重，NCC強調這是「嚴重影響國內電波秩序」。

同樣的，台灣之星之企業客戶「颶○有限公司」將所申辦門號轉讓予第三人使用，因未依核准之營運計畫落實該第三人身分查核，違反電信管理法規定，台灣之星也遭NCC罰鍰100萬元，並請台灣之星於1個月內提出改正報告。

NCC說明，海峽電信裁處案係因112年6月1日臺灣桃園地方檢察署指出，海峽電信未落實用戶資料核對而大量核發門號，建請本會進行相關行政措施。經該會行政訪查發現海峽電信，確實未依第二類電信事業管理規則第27條第4項「經營者應核對及登錄其用戶之資料」之規定，爰依電信法第64條第2項規定，予以裁處。

NCC強調，與檢察機關是打詐國家隊之夥伴，該會後續將依據112年6月16日訂定之「電信業者受理申辦電信服務風險管理機制指引」啟動查察機制，督導電信業者務必遵守並落實KYC機制，以共同維護國人使用電信服務權益並降低詐欺風險。至於罰金遠比另外兩案來得輕，NCC僅回應：「案情不一樣、適用法條不一樣」。