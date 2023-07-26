黃子佼6月被控多年前性騷擾少女，他自拍影片道歉後自傷，被老婆孟耿如發現緊急送醫，全面神隱的黃子佼選在孟耿如20日生日前夕，在臉書發出2萬字心聲，而孟耿如上週32歲生日則是低調度過，值得一提的是，孟耿如過完生日6天後，今（26日）則在網上罕見吐1心願，讓人看了心疼不已。

黃子佼爆發性騷擾醜聞後，孟耿如第一時間代夫道歉，堅強忍淚的模樣讓人心疼，為了照顧黃子佼和家人，孟耿如為此辭演影集《省省吧！我家富貴發》，個人畫展「ARU幻夢星空」雖然如期舉行，但孟耿如並未出席開幕酒會以及2場藝術家座談活動，就連上周四的32歲生日也低調度過。

孟耿如稍早則在IG限時動態提到，她創立的心靈課程「星裡學院」，明天將舉辦第5次免費公益課程，並邀請大家一起冥想，孟耿如感性說：「現在社會的紛紛亂亂，願每個人都可以找到平靜。」

孟耿如IG限時動態全文。（圖／孟耿如 Instagram）

針對孟耿如工作幾乎停擺，黃子佼相當內疚，在2萬字長文中提到：「我希望她可以趕快重啟她自己對外的精彩人生。懇求各位體諒／支持她。」表示他只能用餘生好好彌補妻子「這是我上輩子修來的，這輩子我也要好好修，學習她跟隨她，多用高我判斷事情。」

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