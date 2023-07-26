家家有本難念的經，一名網友表示，他的月薪才30K，擔心未來要養失智的母親、父親及繼母，此外還有兩個待業7年的兄弟姊妹，感嘆存錢困難，老年恐怕也沒有足夠的退休金可生活，他的心境曝光後，網友都勸他離家，「為什麼要養兄弟姊妹，人生自己負責啊！」

原PO昨（25）日於《存錢公社》指出，今年剛滿30歲，母親曾離家出走8年，人雖找回但罹患阿茲海默症，身邊的親人都不認得，父親也再娶其他的女人結婚。

原PO表示，他有兩個兄弟姊妹，一個在家當米蟲7年，連基本的生活技能都沒有，連下樓倒垃圾都成問題；另一個雖不住家裡，但也沒有工作。他說自己的月薪僅3萬元，擔憂未來的日子得照顧母親、繼母和父親，和2個不婚不生的兄弟姊妹，「存錢和退休金都無望了。」

網友紛紛勸他搬離開家裡，「為什麼要養兄弟姊妹？」、「他們的人生自己負責啊」、「個人走個人的路」、「可以選擇離家出走，你走了你兄弟姊妹就會有動作了」、「不是家人就應該拿得理所當然」、「養父母就算了，還要養兄弟姊妹我不會忍，搬家才是正解。」