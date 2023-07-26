中度颱風杜蘇芮來襲，帶來驚人雨量。海巡署長室透過臉書說，在頭好壯壯的颱風「杜蘇芮」面前，恐怕再多的安全措施，或許都是徒勞無功。趨吉避凶的最佳辦法還是暫時遠離海邊活動，做好防颱整備後，躲在家裡做咀嚼肌的重量訓練。

海巡署的貼文指出，醜話講在前面，海巡真的不是一定可以救到每一個人；儘管，會盡全力去救每一個人。或許是太久沒有颱風來襲，大家已經忘記那股絕對力量的恐懼。

海巡署還提醒大家，「杜蘇芮」不只是有發展成強颱的潛力，還非常狡詐，她逃避了與中央山脈的正面衝突，以威力不減之姿，從南台灣襲來。請大家暫時遠離海邊，請不要出事。如果好好地言詞勸導，還是講不聽，那海巡署人員不排除進行物理勸導。

民俗老師廖大乙也說，生肖屬兔與雞的民眾今年犯太歲，最好避免到海邊，以免被「抓交替」（指水鬼抓替身）。他表示，除了海邊之外，山區最好也不要去，避免發生山難。儘管農曆七月還沒到，但他仍籲請大家遠離危險區域。