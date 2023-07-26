玉山園區內的新康橫斷9人登山隊伍，25日至瓦拉米山屋避難，26日已從花蓮縣南安全離開園區。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園東部花蓮首當其衝，玉管處除撤離山友，各遊客中心也積極進行防颱準備。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

中度颱風杜蘇芮持續朝北北西移動，預估午後暴風圈會接觸台灣本島，南投山區有局部大雨發生機率，玉山國家公園管理處考量近期山區道路、步道不穩定，24日傍晚宣布封閉園嚴陣以待，並聯繫山區438山友下徹，其中新康橫斷9人登山隊伍25日至瓦拉米山屋避難，26日已從花蓮縣南安登山口離開園區。

玉山國家公園以台灣最高峰玉山為中心，園區橫跨南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣等。玉管處指出，這次中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，中央氣象局預估颱風會帶來明顯風雨，考量山區步道、聯外公路近期頻因午後大雨造成坍方、落石，加上山區步道長程路線需要涉溪，恐面臨溪水暴漲危險，基於登山安全，提前封園並撤離山友。

玉管處指出，園區橫跨4縣市，其中東部花蓮首當其衝，除了積極做防颱準備，為了山友的安全，24日起也積極聯繫申請入山的登山隊伍、438山友下徹，其中新康橫斷路線的9人登山隊，25日晚間先前往瓦拉米山屋避難，26日已從花蓮縣南安登山口安全離開園區。