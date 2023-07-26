34歲藝人蔡允潔(蔡小潔)去年5月閃婚小2歲嫩尪，在同年12月生下女兒「小福星」，最近她曾透露自己因為懷孕毫不忌口而爆肥30公斤，而最近蔡允潔上節目被發現整個人瘦了不少，小腹也相當平坦，令觀眾相當驚訝，日前她也曬出自己的「形象崩壞照」，並承諾留言數若超過200則，她就分享瘦身秘訣。

蔡允潔曾透露自己孕期時食慾旺盛，以為「一人吃兩人補」，尤其偏愛便當、蔥油餅跟精緻澱粉，三餐喝可樂，沒想到體重直線上升，最後全都胖在自己身上，連老公想阻止，她還狡辯說：「是寶寶想吃。」而蔡允潔也因為體重增加了30公斤，常常全身關節痛到睡不著，看到身旁熟睡的老公「只想踹下去」。

蔡允潔也因產後沒有立刻瘦下來，一度陷入產後憂鬱症。她回憶坐月子時很容易盜汗，每次一換新的衣服就馬上全身溼透，更完全不想讓老公看到自己一身肥肉樣子，談到當時複雜情緒，她還忍不住落淚。

結果短短三個月後，她六月底重返《綜藝大熱門》的泳裝照已小腹平坦，迅速「消風」回復到以往魔鬼身材，她也在臉書曬出「崩壞照」，爆肥模樣震驚不少網友，她也表示若留言數破200則，就跟大家分享是如何從地方歐巴桑變成辣媽咪，網友們讚嘆她身材火辣外，還紛紛敲碗請她分享瘦身秘訣。