新冠疫情高峰期間，疫苗施打成為醫療最重要的一環，疫苗的定期保存及控管，也增加了醫護人員的工作量。華辰保全以智慧監控專案工程領域發展，許多醫療院所在疫情期間引入華辰智慧監控系統，以科技的力量結合智慧化管理輔助，除減低第一線醫療人員工作負擔，更有效減少人工監測可能產生的失誤及誤差。

過去需要恆溫保存的疫苗溫度監控，主要仰賴醫療人力全天候定時巡視，花費大量寶貴的人力監控及記錄，華辰保全針對疫苗保溫設備設計溫測系統，全自動化24小時監測並回傳溫度數據，將每一秒疫苗存放溫度紀錄上傳至雲端，一旦出現溫度異常，會立刻通報現場醫療人員及警示華辰的管制中心，提高安全性和及效率上，更輕鬆省力，也能大量避免因溫度控管不宜所造成的疫苗浪費，華辰保全也獲得政府防疫貢獻表揚的殊榮。

華辰保全總經理高永華表示：「華辰過去從安防系統設備技術起家，後續運用在保全服務上，從研發實力及服務能力上持續投入，皆是希望能提供客戶最佳的一站式服務解決方案，像華辰開發的疫苗監控系統，從軟硬體包含監控設備、App、操作後台、以及人力協助、機電整合、流程規劃到施工安裝，我們都能獨立完成為客戶量身打造」。

華辰保全協理王廣文表示，雖然自動溫控系統有許多優點，但目前除了雙北大型醫療院所與衛生單位外，其餘使用的衛生醫療單位或診所並不多，原因是大部分的單位可能採取標案採購，或是還不太了解系統升級的優點，華辰保全未來也會繼續努力把握溝通機會推廣。

目前溫控系統除應用在疫苗監控，也延伸應用在藥品保存，目前已有大型藥品代理商與華辰合作，從溫控結合門禁管制系統，嚴謹的智慧化控管模式既符合GDP規範也提升保存的安全性。未來此應用也可擴展到相關產業例如紅酒保存運輸、養殖業、甚至是所有需要冷藏及冷凍保存食品的超市、超商等通路。後疫情時代，在科技日趨創新及人力成本持續提高情況下，華辰保全也將持續結合監控技術及物聯網，從智慧化管理模式協助各產業有效節省人力，提升效率及安全性。