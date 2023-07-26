The Red Sox were awarded two outs on this play? 🧐 pic.twitter.com/ITQk4OkQHR — Bally Sports South (@BallySportsSO) July 26, 2023

加強內野守備是紅襪本季重要的目標，26日主場迎戰勇士，紅襪先發二壘手阿洛尤（Christian Arroyo）發生超離譜的暴傳失誤，導致球隊多掉1分，但最後不僅傳球失誤、得分被撤銷，還幫助球隊渡過危機。

勇士首局得到1死滿壘機會，墨菲（Sean Murphy）敲安先馳得點，壘上還是3個人，接著歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出二壘強勁平飛球，二壘審認定球直接進了二壘手阿洛尤的手套，後者急忙衝向二壘，但二壘跑者歐森（Matt Olson）早已回壘，阿洛尤接著將球送往一壘時，卻發生超級偏差的暴傳球，讓三壘跑者萊利（Austin Riley）跑回勇士第2分。

阿洛尤和紅襪總教練柯拉（Alex Cora）找上裁判討論，隨後案情出現大逆轉，紅襪先發投手施萊伯（John Schreiber）把球傳向三壘進行確認，竟然成功抓到第3個出局數，勇士的第2分因此取消，紅襪成功將傷害減到最低，該半局失1分收場。

出現第3個出局數的原因，在於阿洛尤將球接殺出局後，三壘跑者萊利沒有立刻回壘，當他看到阿洛尤暴傳後奔回本壘，最後也因為提早離壘被判出局。而當下因為2人出局、又輪到後段棒次，勇士教練團也沒有提出挑戰。不過從慢動作的鏡頭來看，阿洛尤似乎是球打在紅土上後才完成接球動作，且原本一、二壘的跑者明顯已回壘，阿洛尤接球後仍自踩二壘，再傳向一壘刺殺打者，從一連串的動作來看，阿洛尤自己也認定球已經落地了，如今不僅沒被加記失誤，還讓球隊全身而退，阿洛尤可以說是因禍得福。