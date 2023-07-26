搶攻父親節孝親商機，宮廷火鍋名店「問鼎」祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」的活動強力促銷，標榜讓子女孝順老爸無須心疼荷包，只要爸爸、阿公大方秀出證件，年紀越年長送越多，端出整盤滿滿的肉肉山來表現誠意，霸氣十足、全家都痛快地大吃一頓。

即日起至8月15日前，只要提前至少1日預約訂位，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1,000元，用餐當日請爸爸、阿公出示本人相關證件，即贈「與父親歲數相同數量的美國Choice頂級牛胸腹／屏東活菌豬五花」，同桌取一最年長者數量贈送，恕不累贈。如：爸爸與阿公皆享有資格，則取阿公歲數贈送。

因應炎熱的夏季，不少人喜歡吃點酸辣味兒開胃，「問鼎」順勢端出近日的超人氣湯底「重慶酸菜魚」祭出優惠，每鍋原價388元，期間限定只要188元便可升級體驗。

「問鼎」的「重慶酸菜魚鍋」選用鮮美的巴沙魚為主料，無骨、無刺食用便利、老少咸宜，以2cm厚切增添口感。以自家煉製雞油拌炒雲彰地區自然日曬60天的客家傳統酸菜，再加入上湯、乾辣椒、朝天椒、蒜片、泡野山椒、白醋、青花椒粉、白胡椒粉等數十種香料大火快煮，再倒入藤椒雞汁帶出香麻口感，「鮮、酸、辣、麻、甘」五味合一，吸飽湯汁精華的魚肉，口感鮮嫩滑順，搭配丸餃、腐竹或雲耳，或是涮點肉片、老油條，香酥脆口，酸爽開胃。

「問鼎」斥資重金打造貼心的用餐環境，除了有包廂適合大家庭聚餐團圓，也有2～4人桌型提供給小家庭，還提供16款哈根達斯熱門口味冰淇淋無限暢食、天王天后級TOKUYO零重力按摩椅，可以幫父親消除肩頸腰背與小腿的疲勞，並引進有兒童界愛馬仕之稱的德國HAPE愛傑卡玩具打造的兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電，也讓爸比舒心用餐，以及氣勢磅礡、金碧輝煌的造型龍椅，和精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，讓爸比用餐之餘，還可以直接COSPLAY變裝打卡炫照一波，只要來店用餐，以上服務皆可免費享有。