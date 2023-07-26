為提供民眾優質的居住環境，苗栗縣政府從2017年開辦「社會住宅包租代管計畫」，鼓勵民間閒置的房屋、旅館轉型出租，參與的房東可以減免稅負，還有修繕費等補助，租客也能以市價8、9折租房減輕負擔，至今成功媒合300戶，縣府26日宣布啟動第4期計畫，放寬長者可以跨縣市私宅換公宅服務，也盼以600戶為目標。

工商發展處指出，中央辦理的社會住宅包租代管計畫，開辦至今已辦理3期計畫，第1期試辦僅開放直轄市辦理，2019年度第2期開辦加入各縣市政府，苗栗縣初期媒合戶數45戶，目前第3期媒合期將在今年7月31日截止，執行期間完成300戶媒合，成功提前達標。

縣長鍾東錦率工商發展處長詹彩蘋等團隊，宣布第3期達標和第4期計畫啟動好消息。詹彩蘋指出，第3期主要分布在頭份、苗栗、竹南和造橋等4鄉鎮市，300戶中第1類社會弱勢戶及第2類經濟弱勢戶共計媒合131戶、40.06％，已達到住宅法規定租給弱勢戶4成的標準，讓弱勢者擁有穩定的居住處。

詹彩蘋說，縣府已成功爭取「第4期計畫」經費共計7960萬元，預計嘉惠600戶的鄉親安居苗栗，同步與300億元中央擴大租金補貼專案開辦接軌，而第4期有3大亮點，包括全台目標戶數將擴大至8萬戶，以及長者換居由原本同縣市放寬至跨縣市，且開放私宅可換公宅。

以及取消原本的租屋補助，回歸300億元中央擴大租金補貼專案。而推出「包租代管333」，3年享有房屋稅、地價稅、租金所得稅3稅減免，以及公證費、修繕費、居家安全相關保險費有補助。

今天記者會上，議員陳永賢分享女兒第1次置產，得知此計畫放心委託資產管理顧問公司，享受輕鬆當房東的福利；房東代表馬媽媽也說，她們外地人到苗栗投資置產，配合計畫讓房東體驗到安心、方便的優點，感謝縣府德政和顧問公司協助管理，未來會繼續在苗栗置產。

另外，台積電25日宣布規畫銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，將創造1500個就業機會，縣長鍾東錦說，屆時勢必抬升租屋市場需求，既然中央有包租代管的好政策，他指示工商處加強推廣和宣導，也拜託各級民代協助宣傳，鼓勵縣內閒置空屋屋主或無餘力管理房屋的所有權人，透過本計畫的協助，房東享有租稅減免、輕鬆安心收租，房客有安心的房源可租賃及獲得優惠的租金補貼。

今天記者會，縣議員陳永賢、黃芳樁、曾美露、周玉滿、陳品安、徐筱菁、許櫻萍和張志宇、頭份市長羅雪珠、造橋鄉長徐連斌、竹南鎮公所專員邱振生、苗栗市公所秘書詹運喜、立委徐志榮秘書楊金福和執行業者兆基管理顧問公司董事長李建成、真會租不動產公司處長劉明瑞、大晟資產管理顧問公司董事長鄭俊杰等人都到場。