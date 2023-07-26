疫後出國最顯著的旅遊消費變化，就是旅遊天數有拉長的現象，以國人最愛的旅遊地日本來看，根據易遊網日本訂房的銷售數據顯示，今年上半年銷售間夜數已較2019年成長3倍，其中東京訂房的佔比更高達4成以上。進一步分析今年上半年東京訂房銷售統計，最熱門的5大住宿預訂區域分別為上野、池袋、新宿、淺草和迪士尼樂園週邊，以下整理各區住宿優點與熱銷飯店推薦給大家參考。

上野地區交通四通八達，除了往返成田機場最快不用40分鐘外，赴東京近郊如輕井澤和日光的聯外交通也相當方便，且藥妝店、美食餐廳林立，是眾多旅客的首選區域。而鄰近上野站步行只要2分鐘的「三井花園飯店上野」，為易遊網上野地區最熱銷的飯店，每晚含稅3075元起。池袋地區雖然不是東京最繁榮的精華地帶，但週邊機能與交通同樣方便，加上飯店房價較其他區域便宜，成為選擇下榻此區的一大吸引力，像是買氣相當高的「第一賓館池袋店」，每晚含稅最低1599元起，不僅CP值高，距離池袋步行2分鐘即達，十分便利。

一提到東京逛街商圈，百貨商場、各式餐廳、藥妝店林立的新宿，絕對是旅人首選！新宿不僅好逛好買，更是眾多地鐵線交匯之處，此外，若想要體驗東京的夜生活，那麼住在新宿更能盡情享受。新宿飯店選擇眾多，前5大熱門預訂飯店包含有「東京京王廣場酒店」、「新宿燦路都廣場大飯店」、「新宿華盛頓酒店」、「格拉斯麗新宿酒店」、「小田急世紀南悅酒店」，每晚平均房價約座落在4-7千不等，雖然整體房價比較高，但挾帶精華地帶的各項優勢，亦是眾多旅人偏好住宿的地區。

到東京旅行，淺草是許多旅客的必訪勝地。住在此區不管是往返成田機場或是羽田機場皆有直達列車，且前往東京迪士尼樂園的交通也很方便，加上鄰近雷門、晴空塔、隅田川步道橋（SUMIDA RIVER WALK）等景點，是不少觀光客喜歡的住宿區域，而「淺草格拉斯麗酒店」距離雷門步行2分鐘、地鐵站3分鐘，每晚含稅1634元起，絕佳位置與親民價格成為易遊網淺草地區最熱銷的飯店。今年解封首年適逢東京迪士尼樂園40週年，是眾多旅客赴東京旅遊必排行程，為了快速入園，入住鄰近迪士尼樂園的週邊飯店成為熱門住宿選擇，除了5間迪士尼飯店外，東京迪士尼度假區公認飯店之一的「東京灣喜來登大酒店」，前往海濱站可搭乘免費接駁巴士，約10分鐘左右即可抵達，亦是旅客熱門入住選擇，每晚含稅4548元起。

由於疫情之後，原物料價格上漲以及人力成本增加，東京飯店價格比疫情前漲幅達3成，以易遊網今年上半年東京飯店的訂單來看，平均每晚房價為4800元，等於每晚的支出成本就比過去多1100元左右。想要精省旅費，以易遊網APP預訂海外飯店，結帳輸入折扣碼「summer800」單筆滿8000元即可現折800元；若以「玉山易遊卡」付款，輸入「summer1200」則可現減1200元，折扣碼領取使用期限至8月29日止，可預訂入住日期為12月31日前，