懸缺已久的法務部國兩司副司長、廉政署主任秘書、視察室主任、南部地區調查組組長、海洋委員會海巡署政風室主任等5個職缺，法務部長蔡清祥26日公布5個職務人事，國兩司副司長將由翁珮嫻升任、新任廉政署主任秘書孫治遠、新任廉政署視察室主任何嘉仁、新任廉政署南部地區調查組組長劉俊杰、新任海洋委員會海巡署政風室主任滕治平。

法務部表示，北檢借調法務部國際及兩岸法律司辦事檢察官翁珮嫻，司法官37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審輪調檢察官（第一屆三專生），奉派美國紐約大學擔任訪問學者，三度借調本部檢察司、國際及兩岸法律司辦事，先後負責司法互助、婦幼保護、人口販運、洗錢防制及經貿法律談判等業務。其具有專業職能及領導才能，並嫻熟國際司法業務。

新任廉政署主任秘書孫治遠，現任調查局政風室主任，司法官 37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、二審實任檢察官、借調本部資訊處辦事，曾負責偵辦黑金、智慧財產等各類重大刑案，致力打擊貪瀆、電腦犯罪及達反著作權法等案件，並協助臺高檢署建置素品資料庫、跨境詐騙資料庫、數位證據採證環境，專業能力及敬業態度屢獲妤評，表現穩健稱職。

新任廉政署視察室主任何嘉仁，現任桃園地檢署檢察官，司法官 37期，曾任一審檢察官、主任檢察官、副襄閱主任檢察官、二審輪調檢察官（第二屆三專生）。回任一審後，響應本部政策，擔任桃園地檢署「立案審查中心主任」，負責全署案件之分流審查及發查核退業務，並積極帶領檢察事務官專責、大量、快速處理新收簡易及濫訴案件，亦勤於指導後進，樂於分享二審歷練，充分展現三專生經驗傳承之優異表現。

新任廉政署南部地區調查組組長劉俊杰，現任台中地檢署檢察官劉俊杰，司法官41期，曾任一審檢察官、檢肅黑金專組主任檢察官、二審輪調檢察官（第四屆三專生），致力打擊貪瀆等各類重大犯罪，因工作表現傑出，曾於100年獲頒本部法眼明察獎座，並獲選本部102 年模範公務人員。任職臺高檢署檢察官期間，擔任廉政業務之執行秘書，熟悉相關廉政事務，提早回任一審後，擔任重大刑案專組檢察官，積極偵辦詐欺集團、販賣毒品等重大刑案，並發揮二審歷練經驗，帶領檢察官執行貪瀆等各類專案。

新任海洋委員會海巡署政風室主任滕治平，現任台高檢署檢察官，司法官36期，曾任地方法院刑事庭法官8年，95年轉任檢察官，再任一審檢察官、主任檢察官、二審實任檢察官。二審期間責蒞金融、貪汙、性侵害案件，負責臺高檢署毒品戒癮治療業務，擔任金融執行秘書，均能戮力完成機關交辦事務，辦案經驗豐富，善於溝通協調，為鼓勵「舊二審」持續保持工作熱忱之進取心，因此拔擢借調海洋委員會海巡署辦理政風室主任事務，以協助海巡單位推展各項廉政業務。