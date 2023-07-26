魅力爆棚、炙手可熱的大提琴巨星高提耶．卡普松將在9月來台全台巡演，以「美麗人生」為題，除了獨奏會的古典樂名曲、多首電影配樂，還將和國立台灣交響樂團同台演奏德弗札克的大提琴協奏曲。
卡普松是21世紀最傑出的大提琴家之一，在國際上備受讚揚，曾與多個頂尖樂團如維也納愛樂、芝加哥交響樂團、紐約愛樂、巴黎管弦樂團等一起演出。留聲機雜誌曾讚譽「卡普松輕巧的演奏與不可思議的高音域甜美音色結合時，簡直嘆為觀止。」
除了專注自身琴藝的磨練，卡普松還是巴黎路易威登基金會「Classe d'Excellence de Violoncelle」計畫的創始人和領導者，以及音樂學校管弦樂團協會 Orchester à l'École Association的大使，積極投入對新生代的培養。更在2022年成立自己的基金會，為剛踏上音樂家之路的年輕人提供更多的支持，成為青年音樂家的引領者。
演出將於9月15日在高雄衛武營音樂廳、9月16號在台中國家歌劇院、9月17日在台南文化中心，9月20日在台北國家音樂廳登場。
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