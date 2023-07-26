德銀同時也下調了該行投資銀行部門的財測，稱投行今年營收將小幅下滑；此前對投行的財測為持平。

德銀的財報廣泛地突顯出全球銀行業的趨勢：由於交易活動減弱，投資銀行處於困境；另外在利率拉高之下，為其它部門帶來好處。

執行長索英(Christian Sewing)在給員工的信件中說：「我們現在的經營環境是物價大幅上升，這也是為何我們在成本方面必須嚴格控制」。

德銀在今年4月宣佈裁減800個職位，其中大部分是「非面對客戶」的員工，該行同時也在制定計畫，在未來幾年內，將德國1.7萬個零售部門職位裁減10%。

德意志銀行在第二季還面臨非營業成本上升的問題，部分原因為訴訟費用和遣散費的增加。

此外在第二季，德銀的零售部門產生了該行最多的營收。分析師認為，零售部門可望取代投行部門，在今年成為德銀創造營收的最大部門，打破投行在過去3年的主導地位。

第二季投資銀行業務的營收下降11%，但優於此前預測的減少16%。另一方面，企業銀行部門收入增加25%，零售銀行業務也增加11%，表現皆優於預期。

歸屬於股東淨利為7.63億歐元，低於一年前的10.46億歐元，但優於分析師預期的5.71億歐元。

儘管獲利下滑，但該德銀仍連續第12季錄得盈利，這是該行在多年虧損之後，終於出現穩定的獲利成績。