泰國前總理戴克辛流亡海外數十年，今年多次表達返泰意願。泰國5月大選後，和戴克辛家族淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，戴克辛的么女今天表示，父親將在8月10日抵達曼谷廊曼機場。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為第一大黨，和拿下141席的第二大黨為泰黨（Pheu Thai）以及6個小黨組成8黨聯盟準備執政，但前進黨因為改革理念不受保守勢力歡迎，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度尋求總理大位失利，組閣機會現在落到為泰黨手中。

總理候選人必須要參議員250席加上眾議員500席共750席的過半票數支持才能當選，許多參議員已表示只要前進黨在聯盟內，就不會支持為泰黨的候選人，而8黨聯盟的票數312票不足以確保為泰黨的總理候選人一定會當選，為泰黨正在尋求更多政黨的支持，而第三次總理選舉的時程未定。

為泰黨和戴克辛家族淵源深厚，就在戴克辛74歲生日的今天，戴克辛的么女同時也是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在社群媒體Instagram上發文指出：「 我不敢相信我正在打的，父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport）。」

貝東塔表示，她的家族很高興但也很憂心，不過他們都尊重戴克辛的決定，她希望父親身體健康，而且可以完成送孫子去上學的心願。

戴克辛曾在今年3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。

戴克辛在專訪表示，即使選後是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

貝東塔在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），戴克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。

接著戴克辛在5月9日泰國大選前夕再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。