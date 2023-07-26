俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津上個月在俄羅斯發動兵變後，外界開始質疑它們在非洲的未來。非洲是他們的搖錢樹，也是他們惡名的搖籃。

法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）戲劇性的兵變最終以一項協議結束，根據協議，他將與部分部屬移居鄰國白俄羅斯。

協議細節粗略，但就非洲這一點，瓦格納仍可依靠其地緣政治和經濟影響力以某種形式生存。

根據一段未經法新社查證確認的影片，普里格津上週表示：「讓我們繼續訓練，提高我們的技能，然後展開下一次非洲的冒險。」

瓦格納至少在4個非洲國家公開活動，通常支持脆弱的政權以換取礦產和其他自然財富。

在馬利，瓦格納提供全套服務，其準軍事部隊保護當今政權，執行軍事行動和訓練，並針對修訂採礦法甚至憲法提供建議。

在蘇丹，觀察家指責瓦格納大量參與蓬勃但非法的黃金貿易。

在中非共和國，俄羅斯準軍事部隊自2018年以來一直存在，支持總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），以換取開採黃金、鑽石和其他礦產的特許權。

在利比亞，瓦格納與該國東部的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）關係密切。國際危機組織（International Crisis Group）非洲項目副主任巴克斯（Pauline Bax）表示，數百名瓦格納部隊部署當地保護軍事基地和石油設施。

美國已對普里格津實施制裁，並將瓦格納列為跨國犯罪組織。