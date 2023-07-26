青春「多明格拉斯漢堡排麵」，300元。（青春提供／朱世凱台北傳真）

青春「喫茶風冰淇淋蘇打」，台北限定140元。（青春提供／朱世凱台北傳真）

曾被評選為「最受網友歡迎的10大早午餐店」冠軍的台中田樂（for Farm Burger），2年前於台中、台北兩地開設姊妹品牌「青春．Aoharu Burger」，共同創辦人笑說，因為本身在速食店工作超過10年以上，青春都耗在漢堡了，才會取名青春。該店除了「炙烤油揚田樂牛肉堡」承襲田樂招牌外，菜單其他品項都是獨特商品，主打「洋食」元素，據悉，假日光是單款漢堡就能一天賣出70顆以上。如今化身日式喫茶店，推出季節限定甜點等，邀請消費者暢享日式清涼風情。

青春．Aoharu Burger所提案的漢堡、義大利麵、西式燴飯及天婦羅開胃菜等，以日式洋食為基礎，遵循法式料理的精神熬煮高湯，並以高湯調煮醬汁，一菜一醬汁，超過15種的醬汁讓每一道料理風味豐富且獨特。漢堡排強調以純牛肉製作，不添加其他肉類混合，手工現點現做，保留最多的甜美肉汁。

田樂經營日本漢堡餐飲的12年軌跡成為青春．Aoharu Burger的養分，開幕以來深受歡迎的「手工珠貝天婦羅牛肉堡」、「炙烤油揚田樂牛肉堡」之外，今夏青春．Aoharu Burger也推出新品「青蔥太陽照燒炸雞堡」，是繼中華風油淋芫荽炸雞堡以辛香料為主題，挑戰食客的最新力作，漢堡內的炸雞以獨特醃製醬料龍田醬醃漬後酥炸，搭配煎得焦香的太陽蛋和七味粉，而蔥段則以炙燒蔥段和炙燒青蔥末方式分別於台北店和台中店販售，濃郁的醬香，豐富的食感，讓人齒頰留香。

和風洋食中不可或缺的義大利麵，在原有的「經典多明格拉斯漢堡排麵」之下，新增了新品「燒酎熱炒辣椒透抽鮮蝦麵(台北世貿店限定) 」和「熱炒辣椒多種蕈菇雞肉麵」，兩者皆屬於以蒜油、辣椒等起鍋的熱炒系義大利麵，前者續以珠貝、透抽與大白蝦煸炒，續以日本燒酎嗆燴出醬汁所需的鮮味和海味，帶著熱辣的風味，在夏日頗能提振味蕾；而後者則是接續以日式照燒醬燒煮成醬汁，並以多種蕈菇帶領出醬汁的清香和多重複雜的口感，酥炸後的牛蒡絲帶來近似人蔘的味道和酥脆感，和入Q彈的麵體中，增添了食趣，帶出畫龍點睛的口感。

順應今年夏季天氣炎熱，青春．Aoharu Burger也推出多款結合冰淇淋、甜點的新品，包含了「阿法奇朵與蘭姆葡萄巧克力餅」、「漂浮奶霜咖啡(台北世貿店限定) 」、「喫茶風冰淇淋蘇打(台北世貿店限定) 」、「糖漬檸檬與枝仔清冰氣泡」。

青春．Aoharu Burger也宣布將在疫情後重展新生，新店鋪將落腳於新店裕隆城，預計空間60坪，座位數60位，預期以一年開一間店的腳步持續拓點。