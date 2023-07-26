鄭仲茵在剛下檔的台視《美麗人生》飾演終極大魔王，劇中裝病最後竟真的得了胃癌，她25日晚間出席殺青酒時透露，當時她媽媽剛好胃痛送急診，還問是不是因為她演這個自己才胃痛，要她請求劇組改劇本，她雖擔心也只能安慰媽媽「都是演戲、是假病，不要亂想」，幸好媽媽檢查後發現是胃潰瘍。

她說，因後段劇情都集中在她這條線，戲很滿真的很累，就算中間只有1小時休息，還要衝回家照顧狗，曾連續48小時沒睡，暴瘦一圈的她甚至一度在攝影棚昏倒。

剛結束《美麗人生》拍攝，原本應投入新戲《女兒大人加個賴》宣傳，但鄭仲茵30日馬上要飛美國、停留1個月，為女兒留學張羅打點住處、買二手車，讓女兒能獨立生活後，她再回來賺錢，「捨不得，但還是希望她好！」儘管女兒只是去修學分1年，她苦笑說：「人還沒去，光學費等就花超過百萬了！跟同學合租1個月就3萬多，這還是最便宜的！」這4、5個月爆肝拍8點檔的酬勞準備全拿去孝順女兒了。

她請大家趕快找她拍戲，「操死我好了！」演膩貴婦、心機反派，不想再被定型的她，也希望有機會挑戰「麵攤」阿桑類型，說自己不怕全素顏上鏡。