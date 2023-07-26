「金仲獎」一向有「房仲業奧斯卡獎」之稱，22年來，每年都由各縣市公會推薦表現優秀的不動產經紀人員獲頒殊榮；繼去年信義企業集團共20位第一線房仲業務同仁獲獎，今年金仲獎名單公布，信義再次名列前茅、居業界之冠，經紀人組及營業員組，分別有14人、13人獲獎，且入圍「評審團大獎」的人數，也是業界第一，足見「先義後利」、「以人為本」的企業精神，深獲肯定。

金仲獎今年邁入第22屆，信義企業集團（包含信義房屋、信義全球）共有27人獲獎，其中還有11人入圍評審團大獎。

信義房屋崇德店店長温佩菁是本屆不動產經紀人獎得主之一，被客戶、同事暱稱「溫心」的温佩菁是法律系畢業，轉行擔任房仲，也總帶有一股俠女氣息，見到客戶有困難、有問題，總是義不容辭鼎力相助。例如曾有位客戶，家中遭逢生意失敗，起家厝面臨被查封法拍命運，温佩菁花了一個多月時間協助客戶與法院、銀行協商，成功爭取到售屋時間，最後也在一個星期內順利成交；當客戶和太太哭著道謝，讓他們的房子沒有淪為法拍屋，而是能交給有需要的家庭、讓他們也有了重新開始的力量，「我更感受到房仲工作的價值與意義！」

另一位不動產經紀人獎得主松江南京店專案經理黃文羚，服務客戶的感動經歷，更曾被信義房屋拍成廣告。黃文羚曾接到一戶公寓4樓的委託，到現場勘查屋況，發現公寓樓梯因年久失修，不僅可以輕易搖晃，還有多處裂縫，對需要扶著扶手下樓的住戶十分危險，不過，各戶住戶因為彼此不熟又擔心要出錢，遲遲沒有修繕；黃文羚自動自發拜訪住戶，堅持與每一戶人家溝通，最後竟順利贏得每一戶的信任，簽下同意書共同修繕，「哪怕要多花時間、哪怕這戶房子最後不是透過我成交，我還是要做對的事，而且說到做到！」

獲金仲獎肯定的人數高居業界之冠，關鍵在於信義企業集團創立以來，秉持企業經營的核心理念，堅持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」的精神，這樣的企業理念也深植每位員工心中，才能持續在各個面向屢獲國內外獎項肯定；未來，信義企業集團也將持續努力，提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，希望「有信義的地方，就有信任和幸福」。