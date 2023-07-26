丹麥科學家預估，重要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（AMOC）最快恐在2025年瓦解。

昨（25）日刊登在國際頂尖期刊《自然通訊》的研究預估，重要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）最快恐在2025年瓦解，屆時恐對全球氣候造成「災難性」後果，包括更極端的冬季，海平面上升影響部分歐洲、美國地區，熱帶地區的雨季改變等，電影「明天過後」的恐怖景象恐成真。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，災難電影「明天過後」中，因洋流停擺導致地球進入冰河時期，海嘯灌進陸地、城市瞬間冰封的恐怖景象可能真實上演。

報導指出，丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）科學家有關「大西洋經向翻轉環流」的研究，昨日已獲刊登於《自然通訊》（Nature Communications），科學家追蹤1870至2020年等150年間，格陵蘭島南方一處北大西洋海平面溫度變化。

研究作者迪特萊夫森（Peter Ditlevsen）解釋，這區域的海洋會因為「大西洋經向翻轉環流」從熱帶地區北上而變暖，因此如果他們監測到海平面溫度下降，代表大西洋經向翻轉環流正在減弱。

New Danish study just out in Nature Communications, titled "Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation".

Is it serious? Here's my take on it: https://t.co/aN3CYwQ0PI pic.twitter.com/FrUfZ6DB9N — Prof. Stefan Rahmstorf 🌏 🦣 (@rahmstorf) July 25, 2023

團隊在研究中發現了大西洋經向翻轉環流將發生重大改變的「初期警訊」，團隊預測，如果全球不減少碳排放，環流最快將在2025年瓦解，最慢瓦解的時間點為2095年，其中最有可能的時間點介於2039至2070年間。

「大西洋經向翻轉環流」是複雜的海流，運作如同一條全球大型輸送帶，將熱帶的溫暖海流帶往北大西洋，海流至北大西洋時冷卻、鹽度增加、下沉至海底，爾後再往南流。

The Gulf Stream system could collapse as soon as 2025. The shutting down of the vital ocean currents, called the Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc) would bring catastrophic climate impacts.

Amoc was already known to be at its weakest in 1,600 years owing to global… pic.twitter.com/RinHGgJ29y — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) July 25, 2023

Gulf stream could collapse as early as 2025

This would have disastrous consequences around world, severely disrupting rains that billions of people depend on for food in India, South America and west Africa

Increase storms and drop temperatures in Europe https://t.co/OB2iCxLiEB pic.twitter.com/IfLozAN7dg — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) July 25, 2023

報導指出，「大西洋經向翻轉環流」在全球氣候系統中扮演重要角色，調節全球氣候，它的停擺與瓦解將會在全球各地造成「災難性」後果，包括更極端的冬季，海平面上升影響部分歐洲、美國地區，導致歐洲地區的風暴增加、氣溫驟降，嚴重擾亂包括印度、南美洲、西非等熱帶地區的雨季，甚至進一步危害亞馬遜雨林、南極冰蓋。

事實上這並非「大西洋經向翻轉環流」頭一次瓦解，11萬5000至1萬2000年前的冰河時期間，大西洋經向翻轉環流就反覆瓦解，上一次停擺是在1萬2000年前，當時冰河快速消融，導致環流瓦解，造成北半球氣溫10年內出現攝氏10至15度的巨大波動。

The Atlantic Meridional Overturning Circulation could collapse by the middle of the century, or any time from 2025 onward, because of climate change, a new study says. https://t.co/TFXN5Zc2Kg — USA TODAY (@USATODAY) July 25, 2023

未參與這項研究的美國伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）所長德梅諾卡爾（Peter de Menocal）表示，環流瓦解將影響地球上的「每一個人」。

事實上近年來不同研究紛紛關注「大西洋經向翻轉環流」瓦解的臨界點，例如2021年一項研究發現，礙於氣候變遷，環流已出現不穩定徵兆；2019年一份聯合國報告預測，環流將在本世紀減弱，但不太可能在2100年前完全瓦解。

未參與研究的德國波茨坦大學（University of Potsdam）海洋物理學教授拉姆斯多夫（Stefan Rahmstorf）表示，儘管大西洋經向翻轉環流的臨界點究竟在哪裡仍存在很多不確定性，但這份新研究顯示，我們比幾年前預測的「更接近」臨界點。

這份研究呼籲全球採取快速、有效的措施，完全消除會讓地球暖化的汙染物質，以降低全球溫度，減緩北極圈融化的速度。