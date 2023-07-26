昨（25）日刊登在國際頂尖期刊《自然通訊》的研究預估，重要洋流系統「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）最快恐在2025年瓦解，屆時恐對全球氣候造成「災難性」後果，包括更極端的冬季，海平面上升影響部分歐洲、美國地區，熱帶地區的雨季改變等，電影「明天過後」的恐怖景象恐成真。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，災難電影「明天過後」中，因洋流停擺導致地球進入冰河時期，海嘯灌進陸地、城市瞬間冰封的恐怖景象可能真實上演。
報導指出，丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）科學家有關「大西洋經向翻轉環流」的研究，昨日已獲刊登於《自然通訊》（Nature Communications），科學家追蹤1870至2020年等150年間，格陵蘭島南方一處北大西洋海平面溫度變化。
研究作者迪特萊夫森（Peter Ditlevsen）解釋，這區域的海洋會因為「大西洋經向翻轉環流」從熱帶地區北上而變暖，因此如果他們監測到海平面溫度下降，代表大西洋經向翻轉環流正在減弱。
團隊在研究中發現了大西洋經向翻轉環流將發生重大改變的「初期警訊」，團隊預測，如果全球不減少碳排放，環流最快將在2025年瓦解，最慢瓦解的時間點為2095年，其中最有可能的時間點介於2039至2070年間。
「大西洋經向翻轉環流」是複雜的海流，運作如同一條全球大型輸送帶，將熱帶的溫暖海流帶往北大西洋，海流至北大西洋時冷卻、鹽度增加、下沉至海底，爾後再往南流。
報導指出，「大西洋經向翻轉環流」在全球氣候系統中扮演重要角色，調節全球氣候，它的停擺與瓦解將會在全球各地造成「災難性」後果，包括更極端的冬季，海平面上升影響部分歐洲、美國地區，導致歐洲地區的風暴增加、氣溫驟降，嚴重擾亂包括印度、南美洲、西非等熱帶地區的雨季，甚至進一步危害亞馬遜雨林、南極冰蓋。
事實上這並非「大西洋經向翻轉環流」頭一次瓦解，11萬5000至1萬2000年前的冰河時期間，大西洋經向翻轉環流就反覆瓦解，上一次停擺是在1萬2000年前，當時冰河快速消融，導致環流瓦解，造成北半球氣溫10年內出現攝氏10至15度的巨大波動。
未參與這項研究的美國伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）所長德梅諾卡爾（Peter de Menocal）表示，環流瓦解將影響地球上的「每一個人」。
事實上近年來不同研究紛紛關注「大西洋經向翻轉環流」瓦解的臨界點，例如2021年一項研究發現，礙於氣候變遷，環流已出現不穩定徵兆；2019年一份聯合國報告預測，環流將在本世紀減弱，但不太可能在2100年前完全瓦解。
未參與研究的德國波茨坦大學（University of Potsdam）海洋物理學教授拉姆斯多夫（Stefan Rahmstorf）表示，儘管大西洋經向翻轉環流的臨界點究竟在哪裡仍存在很多不確定性，但這份新研究顯示，我們比幾年前預測的「更接近」臨界點。
這份研究呼籲全球採取快速、有效的措施，完全消除會讓地球暖化的汙染物質，以降低全球溫度，減緩北極圈融化的速度。
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