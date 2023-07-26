李棟樑赴三總慰問基隆彈庫受傷官兵。軍聞社提供

軍友社榮譽理事長李棟樑今前往三軍總醫，慰訪陸軍三支部基隆彈藥分庫受傷官兵及家屬，瞭解醫療狀況及照護方式，並表達關懷以及全力協助。

李棟樑在軍友社秘書長簡士偉、陸軍政戰主任陳育琳中將、三軍總醫院院長洪少將等人陪同，前往三軍總醫院內湖院區，關懷官兵醫療情形，過程中，李棟樑與受傷官兵互動，並關懷身體健康狀況，李棟樑肯定基隆彈藥分庫平時的付出，以及三總對於官兵的照護醫療，若官兵與家屬在生活上遭遇困難，他將全力給予協助。