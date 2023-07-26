中颱杜蘇芮沿著台灣西南方近海北上，暴風圈即將接觸恆春半島，氣象局表示，雖然颱風中心不會登陸台灣本島，但有機會在周五早上登陸金門，若杜蘇芮登陸將打破台灣4年來無颱風中心登陸的紀錄。

氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻西南西方約160公里海面上，向西北前進，依照目前路徑不會登陸台灣本島，但颱風中心相當接近金門，預估周五早上有機會登陸金門，若杜蘇芮中心登陸金門，就是自2019年的白鹿颱風後，時隔4年再次登陸台灣的颱風。

依照目前路徑颱風中心相當接近金門，預估周五早上有機會登陸。(翻攝自氣象局)

劉宇其說，受颱風影響，今天東半部、恆春半島、西半部山區雨勢大，且越晚越劇烈，西半部平地有零星雨，未來24小時花蓮、台東、宜蘭山區、屏東山區雨勢最猛烈，將出現豪大雨等級降雨，宜蘭、新北山區、西半部部分山區也有豪雨。

劉宇其說，明天是颱風最靠近台灣的時候，南部風雨增強，澎湖、金門明天下半天至周五變天。目前台東大武出現10級陣風，未來台東、恆春半島風雨增強，將有10級陣風，金門也有10級風，北部、馬祖有9級風。