大陸《搜狐網》運勢專欄分享未來5年事業有望嶄露頭角賺大錢的前4名生肖，依序是生肖蛇、豬、虎、牛，其中第1名的生肖蛇年輕時生活忙碌，未有出色表現，在中年後會運勢飆升，事業能獲得好表現，並且有機會在未來5年獲得回報，賺取豐厚錢財。

▍第4名：生肖牛

生肖牛雖然生活過得順遂，但他們賺得多也花得多，讓積蓄所剩無幾。好在他們並沒有因此抱怨，而是繼續埋頭工作，所以能獲得幸運女神眷顧，在未來5年能在事業上發展順利，賺取豐厚錢財。

▍第3名：生肖虎

生肖虎天生聰明，且愛出風頭，在職場上總是憑感覺做事，也不懂得保留實力，導致時常吃虧，在未來5年，不僅事業能獲得好表現，行事能更加成熟穩重，有望升職加薪。

▍第2名：生肖豬

生肖豬天生勤奮踏實，他們待人友善，深受眾人喜愛。而且生肖豬天生有福星，事業有望發展順利。在未來的5年，事業方面能抓住機會並發揮所長，使他們受到老闆器重，賺取一筆可觀錢財。

▍第1名：生肖蛇

生肖蛇心思細膩、聰明能幹，而且第六感非常強。在年輕時，他們生活忙碌，但工作並不出色，可是一旦到了中年，運勢飆升，事業得到好表現，在未來的5年，事業扶搖直上，付出能獲得回報，並賺取豐厚錢財。