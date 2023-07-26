徐懷鈺新歌〈倒數３秒〉與U：NUS隊長高胥崴合作。（滾石唱片提供）

「平民天后」徐懷鈺Yuki全新單曲《倒數3秒》，驚喜合作人氣唱作男團U：NUS隊長高胥崴，由高胥崴擔綱Rap填詞及演唱，饒舌巧妙結合三種語言，搭配徐懷鈺的清亮歌聲，徐懷鈺表示：「希望這首歌讓大家一聽有活力而且充滿正能量，一起跳起來！」

《倒數3秒》由製作人彭柏邑 Boiii P操刀編曲，旋律輕快又洗腦，徐懷鈺分享：「這次演唱方式有特意壓低聲音，讓整首歌更有味道。」加上高胥崴結合中、英、台語三聲道切換的說唱點綴，許多粉絲在數位單曲上線當日搶聽，並表示等不及要在演唱會上聽到新曲。

徐懷鈺4月推出單曲《我們的故事》時，高胥崴在MV裡演出男主角，這次再續前緣，進一步在音樂上合作，讓高胥崴感動說道：「當初得知有機會出演Yuki姐MV男主角時，就很希望未來能在音樂上有合作，沒想到很快就夢想成真，非常開心！」

兩人拍攝視覺照時，高胥崴在師姐旁邊看起來相當緊張，表情十分嚴肅，「他（高胥崴）很像沒在呼吸！」高胥崴也表示：「因為Yuki姐很有巨星登場的感覺，一開始很緊張，不過後來姐還主動寒暄，相當親切。」徐懷鈺Yuki也笑說高胥崴「一看就很成熟、有隊長的感覺。」

《徐懷鈺2023倒數三秒小巨蛋演唱會》即將於今年10月7日華麗登場，7月21日在寬宏售票系統正式開賣，同名單曲《倒數3秒》也於7月20日數位上架。徐懷鈺Yuki表示：「生活中有很多『倒數３秒』的時刻，你倒數完會想見到誰？」笑說：「希望你想到我！」