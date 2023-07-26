為讓旅人能夠釋放深層疲累，並卸除內心負能量，力麗馬告生態園區明池森林遊樂區將於8月及9月間，共舉行10場次「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，藉由銅鑼頌缽共振，平衡身體的能量中心「脈輪」，引導身心靈重新歸向平衡，享有恬靜安穩的內在。

快節奏的高壓生活，常使現代人不自覺忽視身體狀況，一旦壓力超過負荷值或是無法有效地與壓力共處時，身心狀態都可能受其影響。因此，尋回身心靈平衡至關重要，它可以協助身體維持穩定機能。

聲音療法是最為古老的療癒方法之一，於歐美各地廣為運用在輔助醫療上，對於自律神經失調或情緒壓力所引發的失眠，透過聲音療法皆有顯著改善。此次由經驗豐富的銅鑼缽音療癒師「燕子老師」以及聲音療癒師「YoYo老師」所帶領的「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，於景緻宛如人間仙境，素有「北橫明珠」美譽的明池森林遊樂區，以小班制限額限量推出10場次。體驗者在兩位療癒師引導下，以或坐或躺的舒適姿態，調整呼吸與思緒後，進入古老聲音的療癒之旅。當銅鑼和頌缽聲響起時，厚實且具能量的共振節奏，震動所有細胞、骨骼、器官和身體裡的水元素與空隙，待人體進入自癒機制活躍的Alpha波狀態，思緒呈現放空無念的深層冥想，全然融入共振的銅鑼梵音，在寂靜和諧之中合一。

進入後疫情時代，觀光產業迎來復甦，力麗觀光積極推動體驗轉型，藉由「持續創新x感動服務」提升質感，並全力推廣多元主題旅遊，跨域整合生態、文化、藝術及樂活等四大主題，滿足不同旅客喜好。力麗觀光董事長蔡宗易表示，透過融合自然生態與人文療癒，推出「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，讓雙耳引導心緒重新歸零，沉澱紛雜的煩惱與焦躁，同時期待力麗馬告生態園區成為心靈療癒的最佳目的地，一同向外傳達正面的意念。

造訪力麗馬告生態園區不僅單純是一場旅宿體驗，更是紓解雜亂思緒、體驗慢生活的契機，打開感官聆聽山林間的聲音，體驗大自然的純粹，學習與內在的自己對話，回歸平衡舒心的自在狀態。