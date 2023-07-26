杜蘇芮颱風來勢洶洶，雲林縣蚵農26日把握最後出海機會搶收牡蠣，蚵農表示7月是牡蠣採收期，此次颱風來襲，預計會有3、4天無法出海，因此盤商會先買一些牡蠣囤貨，供應給餐飲業者，今年越南進口牡蠣較往年少，因此本土牡蠣需求量大，蚵仁每台斤價格約180元，還算不錯，因此大家紛紛搶收。

雲林沿海地區26日尚未出現強風大雨，但金湖港、台子港、台西港、箔子寮港已有不少漁船回港停泊，漁民用繩索把船隻固定好，避免風浪變大後互相碰撞造成毀損，但還有部分漁船返航後忙著卸下滿船牡蠣，準備交給訂貨的盤商，在颱風來臨前賣掉部分牡蠣，先入袋為安。

雲林縣牡蠣養殖發展協會理事長丁健家表示，由於各縣市警戒區不同，嘉義縣25日下午就禁止漁船出海，雲林縣則是26日下午才禁止出海，漁民把握最後出海機會，一大早就全家動員，到近海區搶收牡蠣，7、8月是牡蠣採收期，每艘船都滿載而歸，藉此減少颱風造成的損失。

丁健家說，本月17日生成的第4號颱風泰利，後來遠離台灣朝西北往中國廣州方向，雖對台灣沒有直接影響，但西南部沿海出現許多長浪，造成一些蚵棚受損，此次杜蘇芮颱風也可能產生長浪，所以部分漁民順道將蚵棚拖回岸邊，等到風雨過後再拖回原處繼續放養。

漁民指出，台灣已4年沒有颱風來襲，僅2021年0802出現過豪大雨，牡蠣較不受豪大雨影響，但一遇颱風引發大浪，便容易受驚減緩生長，甚至停止生長或死亡，所以面對中颱杜蘇芮，大家都不敢掉以輕心，能搶收就先搶收，希望老天爺賞口飯吃，保佑颱風盡速遠離台灣，讓損失減至最低。