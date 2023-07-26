永慶不動產台南河樂金華加盟店長高瑾妍，去年10月才從信義房屋轉戰永慶不動產，才半年多的時間，收入已經較過去成長2-3倍。她分享，以前在信義房屋業績排名前段班，讓她自我感覺很不錯；但到了永慶不動產後才發現，外面的世界人才濟濟，一年做超過1千萬業績的經紀人大有人在，才讓她知道自己的不足，更激勵她想更上一層樓。如今她已站穩腳步，準備大展身手，為自己和團隊打造更大事業版圖，也廣邀各界房仲菁英加入。

高瑾妍的故鄉在台中大甲，唸書時學的是美術相關專業，從國中開始就一個人遠赴台南唸書，一直到研究所畢業，期間半工半讀，當過美術家教、也做過服飾銷售，進而引發他對業務銷售的興趣。畢業後，高瑾妍嫁到桃園，成為全職家庭主婦，隨著婚姻結束，她也準備重返職場，但考量到美術設計相關工作的薪資不高，因此選擇加入每個月有保障底薪5萬元的信義房屋。

僵硬制度限制業務發展 轉戰加盟迎向新挑戰

由於過去擔任服飾銷售員長達6、7年時間，高瑾妍培養出良好的應對能力。入職信義房屋1年後，她申請調店到熟悉的台南地區，接下來的4年期間，她陸續獲得新秀獎、龍虎榜、兩百萬經紀人等獎項，雖然業績名列前茅，但礙於公司的團獎制度限制，年收頂多7、80萬。

高瑾妍無奈的說：「我花了那麼多精神與心力服務客戶，可是成交後的獎金卻要分出去給其他人，造成我的薪水只比他們多一點點而已，我覺得很不公平。」公司制度讓她認為沒有得到相對應的報酬，加上工時過長，早上9點工作到晚上9點是基本時數，讓她無法兼顧家庭、陪伴孩子，導致生活完全被工作支配。

除此之外，前公司強硬的打卡制度，也讓她覺得綁手綁腳。比方說早上10點約了客戶帶看，她則必須趕在9點前先到公司打卡；加上公司會議眾多又冗長，也壓縮到她服務客戶的時間，無法好好發揮業務本質，最後只能遞延下班時間，於是決定離開直營體系，加入永慶不動產。

永慶不動產有強大的科技系統，加上全台都能服務的聯賣制度，輔助第一線經紀人成交更迅速。圖片來源：永慶房產集團

1300間店合作聯賣 案源量大幅領先同業

談到為何選擇永慶不動產，高瑾妍說，我的客戶遍布全台各個縣市，而永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產全台超過1300間店，健全的聯賣制度能擴大服務範圍，是最合適的選擇；而且永慶加盟四品牌的案源量大幅領先其他同業，不只省下開發時間，成交速度也變快，目前高瑾妍團隊有6成業績是聯賣貢獻的。

在科技工具的使用上，高瑾妍則讚許永慶不動產的《i智慧》與《行動智能經紀人》，她分析指出，永慶房產集團的系統不僅人性化、介面直覺易懂，建置在手機上機動性強，更符合第一線經紀人在外面到處跑的使用需求，走到哪都能服務客戶，方便又有效率。

對於永慶房產集團「先誠實再成交」的理念，高瑾妍則認為不論是做人處事或服務客戶，這都是最基本的原則。過去曾遇過有投機客找她合作，表明要「低買高賣賺差價」，被她嚴正拒絕！她也將正確觀念傳承給店內經紀人，並指導新進夥伴一定要提供完整的區域成交行情，對於已知的屋況瑕疵或其他特殊情況，也一定要誠實告知，讓客戶在具備充足資訊的狀況下進行買賣決策。

從業務到管理職，高瑾妍以歸零的心態積極學習，全力支援店內經紀人，期許在自己的帶領下，他們都能年薪百萬、擁有自己想要的生活；她也將招募更多新血設為下半年的重要目標，為加盟創業的長期目標，培育更多菁英人才。

現在的高瑾妍，可以自由安排工作行程，不受限於冗長的會議或僵硬的規定，假日充分休息、陪伴家人孩子，還有餘裕能安排補習進修、持續增進專業知識，深耕自己在房仲業的根基。回憶當初從直營體系轉戰加盟體系，她坦言一定會有「萬一發展不好怎麼辦」的擔心，但永慶房產集團有強大資源與系統做後盾，還有許多願意傳承經驗的前輩，她鼓勵還在觀望的同業不用怕，「勇敢為自己和家人踏出那一步！來這當千萬業績經紀人，或是加盟創業當老闆，永慶加盟四品牌都是非常好的選擇。」