鄭仲茵、茵芙有著好交情。（台視提供）

37歲女星茵芙，離婚恢單3年多，近期認愛8點檔男星楚翔，兩人已低調交往近兩年，茵芙25日出席《美麗人生》殺青酒，受訪時坦言怕戀情見光死，因此原先就說好保持低調、不公開戀情。雖現在戀情曝光，但兩人都沒有結婚、生小孩打算，他也沒有傳宗接代的壓力，覺得生活過得幸福開心比較重要。接下來她打算去九州旅行16天，男友則因要拍戲不能同行，她將靜靜享受一個人的旅行。

被問男友吸引她之處，茵芙表示，他雖然比較安靜、不是那麼外向，但感覺真的是個好男生，不會跟其他女生聊天，只專注在自己的工作生活上，平常也滿照顧她的，她拍《美麗人生》比較累時，男友還會煮補湯、做些貼心的動作，覺得跟他在一起很有安全感，。

對於部分網友認為男方知名度、收入低於她，一旁的鄭仲茵先開口誇她是懂得過生活的人，私下非常愛看書，家裡一整面都是書，「錢對她不是那麼重要，她享受的是生活、過日子的感覺」。茵芙也霸氣護愛：「我從以前就不在乎錢，我一直都有經濟能力，對方有沒有錢，對我沒那麼重要，不用靠我養就好，他也有工作收入，已經拍很多部8點檔拍了，我覺得相處開心比什麼都重要」，並透露對方當初不希望公開，還有一原因就是怕人家問起經濟條件上沒有她好，怕被誤會是有目的才跟她在一起。

和茵芙私下有不錯交情的鄭仲茵笑說，她算是前3個知道他們戀情的人，「這男生我也認識，我們《天之驕女》同劇組，我一直覺得她應該要幸福快樂，只提醒她，如果相處後覺得不OK，不要執著，日子是妳在過的」。茵芙則說「我很信任姊，她是少數口風這麼緊的人，一直很照顧我，我大部分的事情姊都知道，一直以來姊都希望我能找到幸福，我也希望她不用擔心這個妹妹」。