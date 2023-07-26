2022九合一選舉，中選會及指揮中心拍板決定COVID-19非重症確診者不得外出投票，監察院今天召開記者會指出，相關決策及操作方式未能完全符合最小侵害手段及比例原則，依法裁罰之說明有誤及溝通不足，致遭剝奪人民投票權之爭議，影響6萬508人。監察院促請中央選舉委員會及衛生福利部檢討，因應未來重大傳染病發生，儘速研議相關措施，確保民眾投票權益。

去年大選，依中央選舉委員會公布2022年選務防疫計畫，與嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心於2022年11月8日新聞記者會說明，確立居家照護受隔離之COVID-19非重症確診者，亦不得外出投票。然而此舉影響確診人民投票權，引發外界爭議。

監察委員紀惠容及葉大華指出，中選會及指揮中心2022年11月8日宣佈居家照護受隔離之COVID-19非重症確診者亦不得外出投票，如違反者，將面臨政府制裁。但指揮中心又於2022年11月18日記者會僅呼籲，對快篩陽性而未經醫師判定之疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，勿外出投票，卻無須面對政府制裁。此種區別對待確診公民與僅快篩陽性公民，以決定得否外出投票之手段，是否可以防止COVID-19傳染病擴散以維護國民健康之公益目的，備受外界訾議。

紀惠容及葉大華說，而且依聯合國人權高級專員辦事處「應對2019 COVID-19指南」，限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則之檢驗，且不得是歧視性措施。指揮中心與中選會推托囿於當時疫情變化甚劇，以及選務人力、量能不足，卻對於欲出門投票之確診公民，未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範之行政裁量。

針對確診者投票，紀惠容指出，中選會去年3月18日研擬4個方案，第一是延長投票時間，4點到6點投票，方案二是提前2日投票，方案三是移動式投票，方案四則是通訊投票，中選會評估延長投票時間是最可行的，但是最後11月26日都沒有，直言中選會消極不作為，結果確診者不得外出投票，影響6萬508人。

監察院要求，衛福部與中選會允應鑒往知來，與有關機關及早因應規畫，對於未來罹患傳染病而須隔離之公民，如何確保其投票權之課題。

葉大華補充，台權會有協助民眾來做集體訴訟，要看他們官司的進度，也有可能考慮未來提憲法訴訟，來做大法官釋憲的認定，民眾能否討回公道，還是司法處理。而監察院沒有糾正衛福部是因為可以理解當時疫情狀況，協議可行的方案卻力有未逮。

另外，紀惠容及葉大華亦指出，居家照護之非重症確診者如果於2022年11月26日外出投票，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將面臨最高2年有期徒刑之刑責。惟指揮中心卻於2022年11月8日記者會上傳遞錯誤訊息，以違反者將依傳染病防治法裁罰20萬到100萬，並經同年月中選會新聞稿引述。如何強化防疫相關規定正確適用與理解，並傳遞正確訊息，衛福部與中選會也應一併檢討改進。