彭博社指出，在截至6月的3個月內，寧德時代淨利大增63%，達109億人民幣，約15億美元。同時，營收也同步大增56%至1000億人民幣，雙雙超出市場預期。

除了特斯拉外，寧德時代的客戶還包括美國福特、德國福斯、韓國現代以及大陸的蔚來汽車。專業調研單位SNE Research統計，2023年前5個月，寧德時代市占率為36.3%，較去年同期增1.7%，全球第1名。總部位於深圳的比亞迪，有16.1%市占率，位居第2。

用於電動車電池，是正極材料成本中最高的碳酸鋰（Lithium carbonate），中國大陸售價較去年大減一半，大大舒解寧德時代成本重擔。26日深圳開盤時，寧德時代一度走跌1.2%，目前在平盤附近。25日大漲3.4%，漲幅創1個多月的寧德時代。在25日上漲前，股價從今年以來幾乎都沒有漲跌。

彭博社預估，寧德時代下半年的銷售動力可望保持強勁，較低的鋰採購成本，還有更大的規模經濟，將為寧德時代在電池價格下滑的大環境當中，如同拿到一張護身符。

彭博社認為，在新電動車款陸續推出，以及北京政府獎勵購買的政策仍在實施，中國大陸電動車國內需求仍然很強。寧德時代海外業務不斷成長，因國外有比中國大陸更健全的供需關係，以及電池訂價更靈活，相信對營收與獲利都是有利的。

Jefferies在寧德時代公布財報後，把該公司的投資評等，從持有上修至買進。同時，也把目標價從271人民幣增至291人民幣。這個美系券商所持的理由是，寧德時代管理高層對公司有著更好，以及更優質的產品組合相當有信心，有助於提高整體獲利能力。

寧德時代2023上半年淨利為207億人民幣，營收達1890億人民幣，毛利率持續成長，並升至21.6%，較去年同期增加近3%。寧德時代核心業務是提供電動車動力的電池，銷售量達1390億元，佔上半年整個營收74%，貢獻度比去年同期高出4%。至於快速成長的儲能事業，對營收也貢獻280億人民幣。

彭博社指出，寧德時代跟福特汽車達成的35億美元協議，是要在美國興建一座，經寧德時代授權以及授予技術的電池廠。不過，此合作案在中美關係不好的此時較為敏感，故計劃書現在還在美國國會審查中。

壯志雄心的寧德時代，也要在匈牙利建造一座76億美元，產能為100 kWh的電池廠。上半年寧德時代海外營收的比重，由去年同期25%大增至35.5%，彭博社認為，這代表寧德時代海外經營有成。