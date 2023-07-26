颱風杜蘇芮襲台，各地都能感受到明顯風雨。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，有3種疾病常在雨天時找上門，包括傷風感冒、關節炎及皮膚過敏，尤其是身體淋濕時更易發生。他並分享6招自我防護措施必做好，像是保持身體乾燥、採取洋蔥式或玉米式穿衣法、多吃富含維生素和蛋白質的食物等，以免身體感冒或不適。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，雨天常見3種疾病，尤其是身體淋濕時更易發生。第1個是傷風感冒，他提到，當下雨天氣溫驟降，容易導致人體抵抗力下降，尤其淋雨後，容易受風寒，而出現發熱、頭痛、鼻塞、咳嗽等症狀。此時，黃軒建議多穿衣服、避免淋雨、多喝溫開水及多吃富含維生素C的水果和蔬菜，如柑橘、西紅柿等。若真的不幸感冒，經醫師診治，可服用一些解熱鎮痛藥，如對乙酰氨基酚等。

第2個是關節炎，黃軒指出，下雨天濕度大，氣壓低，容易導致關節周圍的韌帶鈣化，肌張力升高，關節間隙變窄，引起關節炎的發作或加重。而關節炎的主要表現是關節疼痛、腫脹、僵硬等。對此，他建議，保持關節溫暖、避免過度勞累，並多吃含鈣豐富的食物，如牛奶、豆製品等。若已患有關節炎者，則可服用一些消炎止痛藥和保護軟骨藥，如布洛芬或氨基葡萄糖等。

第3個是皮膚過敏，黃軒解釋，下雨天空氣中的花粉、灰塵等過敏原增多，容易引起皮膚過敏反應，出現皮膚紅斑、丘疹、水腫、瘙癢等症狀。他建議，應避免接觸已知過敏原、保持皮膚清潔乾爽、多喝水排毒及少吃辛辣刺激的食物，如辣椒與海鮮等。若已經出現皮膚過敏，在醫生的診治下，可服用一些抗過敏藥和外用類固醇藥膏。

至於雨天是否真的比較容易生病？黃軒提到，專家看法不一，有些醫師認為淋雨會導致體溫下降、血管收縮及免疫力下降，從而增加感染風寒、細菌、病毒的風險；另外有些醫師則認為，淋雨本身並不會直接導致感冒，感冒主要是病毒通過人與人的接觸傳播，只是剛好在雨天發生。

然而，無論淋雨導致感冒與否，黃軒仍提醒要在雨天做好6點保護措施，分別為隨身攜帶雨具；多備換衣物或襪子；返家後及時洗手或洗澡；多做輕度運動促進血液循環；注意保暖，採取洋蔥式或玉米式穿衣法；注意飲食均衡，多吃富含維生素和蛋白質的食物，少吃辛辣刺激的食物。