2023年已過了一半，下半年又會有怎樣的新氣象，「感應占卜師」王妙坤老師以多年命理經驗，分析8月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能逢凶化吉。

生肖鼠

屬鼠人在8月份，財運非常的旺，可惜容易有過門不入的狀況，主要是因為你在心情上缺乏衝勁，想要輕鬆過日子，有時也會有些散漫，讓財神爺悄悄經過而不自知，建議你一定要全神關注，把心思拉回到工作上，在這段時間，有機會遇見大客戶，或是出手闊綽的客人，你必須把握每一機會，千萬不要自己以為不可能，就提早放棄，這樣只會浪費掉這大好的運勢。本月在感情上，可能會與伴侶發生一些爭執，主要是來自於金錢觀念的問題，建議你多順從對方的想法，因為這些真的都只是很小的問題。

幸運數字：33

吉祥方位：南方

生肖牛

屬牛人在8月份，將會接收到來自上天的一股神奇力量，讓你莫名的充滿精力，所有的心思變得非常集中，想要一直在工作上努力奮鬥，不斷的展現自己的才能，也藉此獲得成就感和自信心，所以8月份的你，會有浴火重生，找到新生命的感覺，只是在職場上，你的拚勁會讓身邊的人感到巨大壓力，因此相對在人事上要格外注意，當同事跟不上你的進度時，千萬別亂發脾氣，要多用包容的心態對待。健康上要多注意呼吸道的問題。可能會有喉嚨發炎等情況，如若不適，不要硬撐，趕快就醫接受治療。

幸運數字：21

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在8月份，要小心破財的狀況了，舉凡這段期間所聽到的各種消息，或是各種廣告訊息等，都不要輕易相信，甚至是理財專員給你的建議，你都要多加三思，在這個月裡，你並不適合玩金錢遊戲，尤其是高風險的類型，在投資的過程中，更有可能遇到詐騙陷阱，所以建議你，先把自己追求財富的心思收起來，多加觀望和研究，別一股腦的往裡衝，才能保住財庫，免去破財的危機。另須注意交通安全，以及交通規則，切勿貪快或違規，恐有擦撞意外或吃上罰單等疑慮，建議這個月保守為宜，則能平順度過。

幸運數字：15

吉祥方位：東南方

生肖兔

屬兔人在8月份，是個吃喝玩樂的月份，在這段時間常會有朋友邀約，和你一同外出旅遊，或是吃飯、唱歌等各種娛樂活動，自己不僅有些閒錢，而且也有時間參與，能夠在歡笑中度過每一天，如果是單身者，更有機會遇見自己屬意的對象，可以慢慢的擦出火花，譜出一段戀情。雖然這個月充滿許多歡樂，可是在燈紅酒綠、大吃大喝之後，其實容易讓你感到空虛，因為聰明的你會發現，這些並不能滿足你，你所需要的是一份踏實的成就，因此建議你在玩樂之後，趕快繼續為目標努力，從中才能找到自己真正的快樂。

幸運數字：19

吉祥方位：東方

生肖龍

屬龍人在8月份，工作運勢旺到不得了，好像舞台劇中的主角，能不斷吸引各界的目光，而且也能適時地展現自我才能，讓身邊的同事抱以羨慕的眼光，這股強大的能量，將會引來其他單位的興趣，可能會有人開始對你挖角，釋出美好的願景，希望你加入他們的陣營，該留下還是離開，會是一個難題，但你可以看看貴人是否出現，對方是一位女性，年齡約50歲左右，個性溫和，言詞善良，如果遇見這樣的人，加入他們的團隊就沒錯了。在健康上要多注意水分的補充，少喝飲料，本月容易有中暑或缺乏水份的情形。

幸運數字：27

吉祥方位：北方

生肖蛇

屬蛇人在8月份，容易有被扯後腿、小人擋道的情形，所以在職場上，要多加留意，本身須以低調為主，若是同業競爭上，要堅守正道，按部就班，切勿有投機心態，以免遭小人抓到把柄，進而反撲，令自己白忙一場。在財運上，本月有破財的狀況，容易有物品遺失的情形，因此出門在外，需多注意隨身物品，也要看管好自己的錢包、手機等，以免不翼而飛。雖然本月在外多有不順，但是家運卻很順遂，舉凡在外的煩惱，只要回到家中，都能得到關懷和鼓舞，讓自己的心情穩定不少，不妨利用這個月，多和家人培養感情。

幸運數字：6

吉祥方位：西南方