顏伯霖在蘇澳鎮內3處裝設4K畫質鏡頭，可24小時在網路上欣賞這片美麗的地方，並監控遊客安全。（顏伯霖提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

顏伯霖在蘇澳鎮內3處裝設4K畫質鏡頭，可24小時在網路上欣賞這片美麗的地方，並監控遊客安全。（顏伯霖提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮43歲土生土長的顏伯霖，致力於地方創生，行銷力度始終不夠，一直想用即時影像讓全世界看到蘇澳的美，加上5月內埤沙灘情人灣女學生落海事件，促使他加快腳步，自掏腰包花費逾12萬元，與相關單位協調，終於在鎮內3處裝設4K畫質鏡頭，可24小時在網路上欣賞這片美麗的地方，並監控遊客安全。

顏伯霖在外地念完大學、服完兵役後就回家鄉，開設「三年二班純真良飲」果汁店，迄今已營業19年，為家喻戶曉的名店，他積極參與地方創生，一直思考如何讓全世界看到蘇澳的美，一年半前便想透過直播方式行銷家鄉，且得知觀光局和一些縣市政府也在推行類似計畫，他開始著手與公部門洽談合作，卻始終得不到回應。

直到5月28日，女國中生與男網友到情人灣踏浪時，當時恰巧也有颱風逼近，大浪將2人捲入海中，男網友奮力游回岸邊，女學生消失在海中，數天後海浪將她的遺體送回岸邊。此事讓顏伯霖意識到，直播不僅可以讓大家看到美景，也能即時注意岸邊安全，成為海岸守護者。

於是顏伯霖放棄與公部門合作，加緊腳步轉向民間團體，和六里聯合守望相助隊等團體合作，並取得架設場地負責人同意，且在蘇澳鎮民代表方智彥等人支持下，7月19日成功於南安國中體育館架設第一支攝像頭，陸續於café店、南建里里長服務處頂樓架設第2、3個，可在youtube頻道上欣賞到第二漁港、跨海大橋及烏岩角的美。

顏伯霖表示，此規畫原意是想行銷蘇澳，卻兼具海岸守護者的角色，希望避免更多危險發生，也可以影響更多人加入他的行列；預計在南方澳各景點架設鏡頭，像是在南天宮，就能直接看到第一漁港及跨港大橋，未來希望讓更多人看到蘇澳這美麗的地方。